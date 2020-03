MotoGP, Qatar: Dia Internacional da Mulher celebrado Mais de 60 mulheres compõem a equipa que trabalha na MotoGP desporto MotoSport desporto/motogp-qatar-dia-internacional-da-mulher_5e6524f779a1b71956b16926





Com tudo o mais que estava a acontecer, a Dorna não deixou a ocasião passar em branco e aproveitou o GP do Qatar para homenagear as mulheres que trabalham na MotoGP no Dia Internacional da Mulher.

Cpmo se vê na foto, são já um contingente numeroso, e para lá das habituais posições de coordenadoras, jornalistas ou relações públicas há já numerosas equipas a usar técnicas, mecânicas e engenheiras informáticas na sua composição.

Aqui fica.