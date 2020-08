Final de qualificação incrível: pole de Zarco, queda de Quartararo a poucos metros do final, Miguel Oliveira sai amanhã da quinta fila da grelha de partida, do 13º lugar, depois do terceiro lugar na penultima qualificação que o arredou do Q2.

O primeiro tempo rápido na segunda sessão decisiva foi definido por Pol Espargaró, 1m56.142s, logo batido pelo líder do campeonato Fábio Quartararo que baixava o melhor tempo para 1m55.990s. O piloto-estrela da Petronas-Yamaha foi o primeiro a ficar abaixo da marca de 1:56 min no fim de semana. Notável, o terceiro tempo de Aleix Espargari, atrás de Quartararo.

Uma volta depois Aleix estava nos calcanhares de Quartararo, a 0,084 segundo do francês. E com esse tempo superava o seu irmão Pol. No entanto, a sessão do Q2 para o piloto da fábrica da Aprilia começou mal, com um contratempo quando o motor da RS-GP20 desligou na saída das boxes.

A meio da sessão de 15 minutos, a classificação era esta: Quartararo, Aleix Espargari, Pol Espargara, Visales, Morbidelli, Rossi, Crutchlow, Petrucci, Zarco, Mir e Binder.

Cinco minutos antes do fim, Maverick Visales estabeleceu o melhor tempos em dois setores da pista, o suficiente para ficar no 3º lugar (+ 0,141 seg), mas depois de um pit stop, o espanhol voltou à pista tarde demais para iniciar outro ataque.

Rins, anteriormente sem tempo, sobe então ao 6º lugar (+ 0,682 seg). A um minuto do final, Cal Crutchlow cai na curva 9 – e Johann Zarco conquista a pole. Pol Espargari foi segundo, a 0,092 do seu companheiro de equipa no ano passado. No entanto, Pol foi penalizado porque tinha ignorado a bandeira amarela, descendo no final à sexta posição.

Quartararo voltava ao segundo lugar – e caiu na curva 13 na sua última tentativa para desalojar Zaro do primeiro lugar. Franco Morbidelli foi o terceiro mais rápido na frente de A. Espargaró , Viñalles, e de P. Espargaró e de Brad Binder, ambos com as duas KTM oficiais.

Petrucci , Mir e Rossi completavam o top ten,

Com este resultado no Q1, Zarco com a Ducati da Esponsorama Racing Avintia é o ‘poleman’ de Brno, sendo acompanhado na primeira fila da grelha de partida pelas duas Yamaha Petrona de Quartararo e Morbidelli, na frente dos irmãos Esparagaró e de Viñalles. Um pergunta lógica a fazer é esta: onde estão os favoritos habituais?

A corrida de MotoGP está marcada para as 13h00 de Portugal no domingo.