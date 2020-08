Alex Rins (Suzuki) e Brad Binder (KTM) conseguiram avançar para a segunda sessão decisiva de qualificação em Brno. Stefan Bradl sai de 20º no domingo e Andrea Dovizioso de 18º na grelha de partida

Andrea Dovizioso, o seu companheiro de marca Jack Miller, o piloto da Suzuki Alex Rins e o piloto da KTM Tech3 Miguel Oliveira estavam entre os pilotos fora do top 10 da lista de tempo combinados no FP3 e, portanto, tiveram que fazer a passagem pelo pelo Q1. No asfalto, a temperatura era de 48 graus.

Logo no início do Q1, Bradley Smith bateu na curva 8, enquanto o estreante da Red Bull KTM Brad Binder estabeleceu o melhor tempo em 1:56.291. Em segundo lugar ficou Miller (+0,061 seg) após as primeiras voltas voadoras, seguido por Rins e Lecuona.

Pouco depois, Taka Nakagami subiu ao terceiro lugar. Aos 15 minutos de sessão, Dovizioso ainda estava sem tempo. Quatro minutos antes do final, o vice-campeão mundial dos últimos três anos foi em uma perseguição temporal, mas foi apenas o suficiente para o 6º lugar (+ 0,743 seg).

A 1 minuto da bandeira de xadez Nakagami estabeleceu o melhor tempo em 1m56.290s. Um pouco mais tarde, no entanto, Rins baixava com a Suzuki esse valor para 1m56.230s. No entanto, o piloto da LCR-Honda tinha visto a sua volta mais rápida por desrespeitar os “limites da pista”. Em face disso, o ‘sortudo’ Brad Binder recebeu o passe para a Q2.