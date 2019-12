MotoGP: Primeiro pódio de Rossi com o irmão Luca… mas em Ferrari … Nas 12 Horas de Abu Dhabi, Rossi ficou em 3° e ganhou a GT3 desporto MotoSport desporto/motogp-primeiro-podio-de-rossi-com-o-irmao_5df643ee7cf645796c54d563





Após ficar no pódio e vencer a categoria GT na Marina de Yas, o multi-campeão da Yamaha ficou estupefacto com a capacidade do meio-irmão e co-piloto Luca Marini: “Um talento!”

O piloto de Tavulia, a bordo de um Ferrari 488 GT3 da equipa Kessel, dividiu a pilotagem com o meio-irmão Luca Marini e o amigo Uccio Salucci, para levar a equipa ao pódio em 3º na geral e impor-se na sua categoria, a GT3 Pro AM.

A semana de Valentino Rossi em quatro rodas conheceu grande variedade, tendo iniciado em Espanha, para acabar nesta prova de resistência no médio-oriente.

Tudo começou com umas voltinhas em Valencia no Mercedes Fórmula 1 de Lewis Hamilton, já a 9 anos de distância da última vez que tinha experimentado um Fórmula com a Ferrari, em Barcelona.

A meio da corrida no circuito de Yas Marina, a equipa de Italianos estava em 6º, mas andamento consistente permitiu melhorar até ao final.

Rossi controlou o andamento para acabar num excelente pódio em 3º em Abu Dhabi e com vitória na sua classe.