O Secretário de Estado do Desporto João Paulo Rebelo pronunciou-se por melhores condições para a presença de público no Autódromo do Algarve

Garantir melhores condições sanitárias para a presença do público do que as verificadas na Fórmula 1 durante o GP de Portugal é uma necessidade, de acordo com o secretário de Estado do Desporto.

De acordo com o governante, segundo a agência Lusa, “é preciso começar a trabalhar nestas próximas semanas para fazer um trabalho que garanta que tudo aconteça de forma sanitariamente mais aconselhável, pois trata-se de uma prova muito especial a que muitos portugueses quererão assistir, dado o interesse em acompanhar a prova do português Miguel Oliveira”

“A apreciação generalizada que tem sido feita sobre a presença de público no GP de Portugal de F1 no fundo não é muito positiva”, o que demostra, segundo João Paulo Rebelo, a necessidade de “uma melhoria” para permitir espetadores no MotoGP, a realizar no mesmo circuito a 22 de Novembro.

O secretário de Estado do Desporto defende ainda a presença do público em “eventos menos mediáticos”, considerando-o “essencial à sobrevivência de agentes desportivos”.