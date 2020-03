MotoGP: Pilotos angariam para Hospitais Vários pilotos têm aderido a iniciativas de ajuda desporto MotoSport desporto/motogp-pilotos-angariam-para-hospitais_5e6cffe2dcab6f199a2d9591





Com a maior parte dos Hospitais em ponto de colapso devido à grave situação com o Cornonavírus em Itália, e a consequente falta de provisões, vários pilotos têm estado a associar-se a iniciativas para angariar fundos para compra de equipamento essencial, como mais ventiladores.

Valentino Rossi, por exemplo, está a ajudar uma Associação que ajuda o Hospital Marche Nord, de Pesaro, que já conseguiu adquirir mais 15 ventiladores graças à iniciativa.

A Fundação Marco Simoncelli também está a pedir aos seus apoiantes e associados ajuda para adquirir equipamento para o Rimini Infermi Hospital no Adriático.

De resto, os homens apeados mais podem fazer do que ir treinando, uns em moto, como vimos outros, como Takaaki Nakagami que publicou uma foto do seu programa de exercício na longínqua ilha de Okinawa, no ginásio.