Roberto Pietri era um daqueles personagens coloridos cuja lenda ultrapassa a realidade, um playboy, piloto, desportista e bom vivant maior que a própria vida, que veio da sua Venezuela nativa para a Califórnia nos anos 70 e acabou a pilotar para a Honda America pouco depois.

Praticante de karate, ski-aquático, motocross, ténis e mais uma variedade de desportos, foi na velocidade que Pietri encontrou a sua paixão. O piloto Sul-Americano corria com um capacete que também ajudou a torna-lo famoso, um Simpson Bandit com a estrela da Venezuela escadeada na frente em amarelo sobre azul escuro, e o seu Nº 88 em breve se tornou uma presença regular na parte da frente das corridas do Campeonato AMA nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Baldwin, Cooley ou Spencer.

A história de como ele ingressa na Honda America como piloto oficial é particularmente divertida… Tendo corrido numa Suzuki Yoshimura em 1982, e recebido a moto de presente no final da época pelos seus resultados, a grande rival Honda tinha todo o interesse em conhecer uma por dentro e ver o que fazia a moto de Hamamatsu tão rápida…

Pietri pegou na sua, encaixotou-a e enviou-a à HRC no Japão… De seguida, marcou um voo em primeira classe e chegou à sede da Honda em Tóquio impecavelmente vestido, numa limousine alugada, exigindo uma reunião…

Claro que a Honda acabou por ter de o inserir na equipa de fábrica, mas ainda havia um problema…

O manager da equipa Honda já tinha as duas motos de fábrica disponíveis para 1983 alocadas, uma para Freddie Spencer e outra para Mike Baldwin, mas a instância da Honda, lá conseguiu preparar uma terceira, por sinal a uma fração do custo (cerca de 70.000 dólares contra os quase 1 milhão das motos de fábrica!) para Pietri.

Embora sem fazer sombra a Freddie Spencer ou Mike Baldwin, Pietri teve muitos sucessos na moto, a ponto de em Daytona a equipa ter ficado 1-2-3 no pódio, que deu uma publicidade fantástica ao modelo Bol D’Or…

Por sua vez, Roberto David Pietri Chiossone, mais conhecido como Robertino Pietri, nascido em 6 de Maio de 1985, é filho de Roberto Pietri e também ele um piloto profissional, o diminutivo Robertino destinado, justamente, a distingui-lo do pai.

Nascido em Puerto la Cruz, Venezuela, Pietri competiu nos campeonatos AMA Superbike, Superstock e Daytona SportBike. E participou de uma prova do Campeonato Mundial de Superbike de Monza em 2007 e posteriormente em duas temporadas no Campeonato Mundial de Moto2.

Começando em 2010, quando chegou a marcar um ponto, Pietri filho correu ainda em 2001, nomeadamente no Estoril, antes de desaparecer da cena.

Pode-se dizer que o salto para o palco mundial não correu tão bem como isso, pois nas competitivas Moto2, onde pilotou uma Suter, Robertino teve resultados bastante medíocres, sendo um daqueles casos em que o pai, sem dúvida, conseguiu mais sucesso que o filho.