MotoGP: MotoGP e SBK na Indonésia em 2021 segundo a Dorna Dificuldades podem excluir Lombok do futuro da MotoGP desporto MotoSport desporto/motogp-motogp-e-sbk-na-indonesia-em-2021_5e4aa387d617441277b13513





Para 2021, Lombok, a ilha de sonho da Indonésia, pode já entrar no calendário dos Campeonatos Mundiais de MotoGP e Superbike. Mas nos bastidores, há muita controvérsia sobre o país.

É claro que os responsáveis ​​pelo Mandalika Resort, quando revelaram o grandioso projeto de uma pista nova, no GP do Qatar em Março passado, não mencionaram as disputas com proprietários na ilha de Lombok, que se estão arrastando há anos.

No entanto, o Jakarta Post já falaqra do dilema em Outubro de 2016 com o seu título: “Disputas de terras dificultam o investimento no turismo de Lombok”.

Alguns moradores da ilha de Lombok fizeram reivindicações das suas propriedades na época, já que nada menos que 135 hectares de terras agrícolas teriam de ser convertidos em terreno para construção no Mandalika Resort – para a “zona económica especial de Mandalika” em Central Lombok. Mesmo assim, a área turística planeada está em perigo.

Alguns agricultores reivindicam terras e a titularidade da propriedade aparentemente ainda não foi esclarecida até hoje.

A controversa área agrícola também se estende por seções estrategicamente importantes do litoral. Mesmo assim, Edwin Darmasetiawan, diretor de desenvolvimento da Indonésia Tourism Development Corporation, expressou sérias preocupações com a conclusão do projeto Mandalika. Naquela época, ainda não se falava em construir a pista de corrida do GP.

O ITDC é uma empresa estatal indonésia e está à frente do projeto de desenvolvimento de Mandalika, que se estende por um total de 1.171 hectares.

Edwin Darmasetiawan afirmou há três anos que o ITDC possuía provas legalmente utilizáveis ​​desde 2008, segundo as quais uma licença de uso do solo havia sido acordada por decreto através de uma injeção de capital do Ministério das Finanças, cobrindo a área total da área de Mandalika.

Na altura, havia planos para as autoridades de West Nusa reunirem com os proprietários, para recolher dados e procurar uma solução comum. Mas ainda havia 13 pontos controversos a clarificar. Eram propriedades valiosas em locais estrategicamente importantes.

O ITDC e as autoridades relevantes na região oeste de Nusa Tenggara também envolveram o ministro Rini Soemarno, responsável pelas as empresas estatais, mas nem conseguiu obrigar os agricultores a fazer concessões.

São cerca de 6.000 metros quadrados que os agricultores reivindicam, situados no meio da área da pista de corrida! Mas o ITDC acredita que essas parcelas foram aprovadas para desenvolvimento há muito tempo.

A pista está programada para conclusão em 2021, e os eventos dos Campeonatos Mundiais de MotoGP e Superbike estão programados para lá no próximo ano. Isso foi salientado apenas recentemente numa reunião interna da Dorna em Barcelona.

O Sudoeste Asiático é um mercado em crescimento para a indústria de motocicletas. Após o cancelamento do GP da China em Xangai, a Dorna está planeando mais atividades na Ásia e o Vietname também pode tornar-se um problema.

Outro fracasso com novas pistas seria embaraçoso para o promotor da MotoGP Dorna Sports. Na Bulgária, Chile, Singapura, Gales, Hungria (Balatonring), Goiânia e Brasília (ambas no Brasil) e Pelambang (Indonésia), ocorreram demoras e problemas irritantes que levaram a desistir do construção de circuitos. O que é inegável é que Lombok seria um magnífico cenário de um Grande Prémio no futuro!