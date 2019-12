MotoGP: Miguel Oliveira reuniu fans no casino Estoril O evento foi o modo de reunir os fans cada vaz mais numerosos do "Falcão" desporto MotoSport desporto/motogp-miguel-oliveira-reuniu-fans-no-casino-_5df7b9742bfc107995cea1a4





Juntamente com centenas dos seus fãs, patrocinadores, amigos, família e os pilotos da sua Oliveira Cup, Miguel Oliveira fechou oficialmente na noite do passado Sábado o seu ano de 2019. Um ano de estreia no campeonato do mundo MotoGP que deu o ‘mote’ para o ‘Level Up’, um momento especial onde a fantástica envolvência do Salão Preto e Prata no Casino no Estoril voltou a ser perfeita para acolher as cerca de 600 pessoas que não quiseram perder a oportunidade de estar junto de Miguel Oliveira neste final daquele que foi o nono ano do piloto da Charneca da Caparica no campeonato do mundo.

‘É sempre um dos momentos altos do meu ano. Adoro estar junto dos meus fãs e fico muito agradecido por poder ter aqui esta noite um número tão representativo alguns vindos mesmo de outros países da Europa. Sinto que sou um privilegiado e só tenho que agradecer a todos.’

Ao longo da noite foram muitos os momentos especiais, desde a entrega de prémios a todos os participantes da terceira edição da Oliveira Cup, o troféu-escola promovido por Miguel Oliveira que em 2019 contou com sete etapas no seu calendário, a revelação da edição especial 25º Aniversário MO88 com base nas diversas cilindradas da KTM Duke e que celebra o 25º aniversário de Miguel Oliveira a acontecer no próximo dia 4 de Janeiro e ainda a apresentação do documentário realizado pela Dorna e onde se descobre a vida quotidiana fora das corridas de Miguel Oliveira, documentário que estreou a série de documentários ‘Off The Racing Line’ onde os pilotos de MotoGP revelam o lado mais ‘escondido’ das suas vidas.

‘Depois de um ano com altos e baixos mas onde aprendi muito com vista ao futuro esta noite foi muito especial. Sentir o carinho de todos os que me seguem é sempre moralizante e é também para os meus fãs que trabalho todos os dias. Eles são os melhores do mundo e sei que estarão comigo em todos os momentos.’.

Palavras de Miguel Oliveira no final daquele que foi o Level Up, o seu primeiro encontro encontro com os fãs em final de época como piloto de MotoGP depois de uma época de 2019 onde se lançou igualmente em outras frentes como o CEV, o campeonato espanhol de velocidade onde já tem uma equipa com o seu nome e lançou igualmente um livro onde relata o seu ‘caminho’ até ao MotoGP.

Em Fevereiro do próximo ano, o piloto de Almada iniciará o seu 10º ano como piloto no campeonato do mundo de MotoGP.