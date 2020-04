“Na Malásia, nos testes pré-época foi interessante, confesso que nos perdemos um bocadinho, mas em análise, ficou a dever-se à minha condição física…

Mesmo os comentários à equipa quando chegava à boxe, era sempre, não sinto a moto, talvez por causa do meu ombro…

Depois, melhorou e estou convencido que no Qatar teríamos começado a época de boa maneira..

Claro que melhorar em relação a 2019 será difícil, visto que acabei todas as corridas no Top 2… mas vamos tentar repetir, seria bom!

O primeiro teste foi estranho, porque estava lá o meu irmão, mas mesmo já em casa sempre treinámos juntos e temos esse tipo de competição entre nós, mas depois no circuito foi estranho, porque quando chegamos à pista, eu trabalho com a minha equipa e ele trabalha com a dele…”