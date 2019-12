MotoGP: Lorenzo vai regressar ao Paddock Tal como Pedrosa e Biaggi antes dele, o ex-Campeão vai ficar ligado às corridas desporto MotoSport desporto/motogp-lorenzo-vai-regressar-ao-paddock_5dfa46632bfc107995cf80b6





Jorge Lorenzo anunciou recentemente que voltará ao Campeonato do Mundo de MotoGP, embora desta vez não vá ser aos comandos de uma máquina de MotoGP.

Numa entrevista dada à ServusTV, uma cadeia de Televisão Austríaca, o piloto espanhol falou da sua carreira e da decisão de se retirar no final desta época e disse: “Definitivamente voltarei ao paddock. Anunciarei algo para breve. No fundo, sou uma pessoa simples, há 17 anos que viajo pelo mundo e fiquei nos mesmos hotéis. Eu sempre me vi como uma pessoa feliz, mas se tivermos a oportunidade de viver sem pressão, seremos mais felizes.”

Obviamente, o maiorquino reconheceu que subir a bordo de uma moto de corrida não faz parte de seus planos no momento, pelo que o regresso a que ele se referiu, sem revelar mais detalhes, poderá ser uma posição ligada a uma equipa como consultor técnico, ou a uma estação de TV como comentador.

Após umas férias em Bali nas últimas semanas, o cinco-vezes campeão mundial já está de volta à sua casa em Lugano, na Suíça.

“Estive a descansar em Bali. Agora estou muito bem. Inicialmente, reservei uma passagem só de ida, mas tive que regressar para honrar alguns compromissos anteriores ”, explicou o piloto espanhol.

Jorge Lorenzo será nomeado uma Lenda de MotoGP durante o próximo Grande Prémio da Espanha em Jerez, em reconhecimento de uma carreira impressionante que rendeu cinco Campeonatos Mundiais e 68 vitórias em Grandes Prémios nas três classes de 125, 250 e MotoGP.