MotoGP: KTM cancelou testes para Jerez Jerez permanece aberto, mas a KTM considerou o risco elevado desporto MotoSport desporto/motogp-ktm-cancelou-testes-para-jerez_5e6b921b99a1bc1980033150





O diretor da equipa KTM Red Bull, Mike Leitner, confirmou que a fábrica cancelou um teste privado planeado em Jerez. A equipa austríaca, que dispõe de concessões que lhe permitem treinar, iria estar em pista ao lado de alguns dos seus rivais de MotoGP para preparar o Grande Prémio de Espanha, de 18 a 20 de Março.

Pensa-se também que a Aprilia, apanhada no atual bloqueio em Itália, está também a retirar-se enquanto as intenções da Honda e da Suzuki – os outros fabricantes que eram esperados em pista na próxima semana, incluindo a Suzuki que também se baseia em Itália – são menos claras.

O teste de MotoE que acabou ontem mostra que o circuito de Jerez continua aberto para testes, mesmo que a próxima ronda de SBK tenha sido agora adiada.

“Planeámos um teste de três dias em Jerez na próxima semana que era muito importante. No entanto, tivemos de o cancelar dadas as circunstâncias”, disse Leitner. “É muito arriscado agora. Decidimos que a saúde está claramente acima de tudo o resto.”

Leitner acrescentou que as mudanças no calendário do MotoGP em curso não foram uma surpresa, dadas as circunstâncias, e avisou que ainda é muito cedo para prever como vai evoluir a situação do coronavírus.

“Todo o planeamento está a correr mal, é lógico. Mas ainda não estamos numa situação, e esta é a parte difícil, de podermos dizer: “Já passou e agora podemos reposicionar-nos”. Porque parece que ainda estamos no meio disto. Ainda não sabemos como a evolução vai continuar nos próximos meses”, disse Leitner.

“Pessoalmente, ainda não estou muito preocupado com a adição de corridas em Novembro. Estou muito mais interessado no que tem a ver com Abril e Maio… Mas isso simplesmente não está nas nossas mãos, nem nas mãos dos organizadores. Isso vai depender apenas da forma como se lida com o outro problema, o vírus. Ficará totalmente dependente das decisões de cada país.”

“Não se pode dizer como será daqui a seis meses… [mas] não é apenas um problema da MotoGP. Toda a economia e a sociedade estão a sofrer.”