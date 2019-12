MotoGP: Karel Abraham em Sepang a substituir Iannone na Aprilia? O Checo poderá ficar na MotoGP se a suspensão de Ianonne se mantiver desporto MotoSport desporto/motogp-karel-abraham-em-sepang-a-substituir_5e021a12ddb525126d0f7ce5





Para garantir a presença nos testes de Sepang, a Aprilia já está à procura de um substituto para o suspenso Andrea Iannone. Karel Abraham foi contatado como um possível candidato. Sandro Cortese está a seguir de perto os acontecimentos.

Na sexta-feira após o GP de Valencia, Karel Abraham anunciou que fora dispensado abruptamente da Ducati Avintia, depois de esperar três dias para saber se ficaria a correr mais uma temporada na equipa de MotoGP – que de qualquer modo era largamente financiada pelo seu pai, multimilionário dono do circuito de Brno e da AB Cardion, antigo patrocinador da equipa.

Mas Johann Zarco, que cancelara o seu contrato com a KTM para 2020 e depois não encontrou lugar com a Honda nem na Repsol nem na LCR, pareceu um prospeto mais aliciante à equipa da Avintia, que acusou Abraham de não ter entregue o pagamento completo para a temporada de 2019, faltando 1,5 milhões de euros.

Mas agora, surpreendentemente, um lugar de MotoGP pode estar livre. O piloto da Aprilia Andrea Iannone está suspenso e uma suspensão mais longa aos 30 anos, se for condenado pela presença de esteroides anabolizantes encontrados numa amostra tirada no GP de Sepang a 3 de Novembro, poderia mesmo significar o fim da sua carreira.

Na Aprilia Racing, já se calcula que o recurso à análise da amostra B dificilmente o irá ilibar. É por isso que a equipa de Massimo Rivola já está a considerar outras opções, mas a seleção de candidatos promissores com experiência em MotoGP é limitada nesta época do ano.

A Aprilia tem Bradley Smith sob contrato como piloto de testes de MotoGP, mas o britânico também se comprometeu com a Petronas na Copa do Mundo de MotoE, onde terminou em terceiro em 2019.

Portanto, é questionável se o britânico estaria disponível para todos os Grand Prix. A série MotoE está na agenda de cinco Grandes Prémios e os pilotos não podem alinhar em duas classes.

Sabe-se agora que a Aprilia perguntou a Karel Abraham se ele poderia substituir Iannone em Sepang durante o teste da IRTA, de 7 a 9 de Fevereiro.

Entretanto, a amostra B de Iannone, que por regulamento é entregue ao piloto selada ao mesmo tempo que a outra é retirada para análise, será aberta a 7 de Janeiro de 2020, mas de momento ninguém pode especular do resultado, sendo um resultado diferente, no mínimo, muito improvável. A análise original demorou cerca de seis semanas após o GP da Malásia, e é de recear que a segunda amostra também seja positiva.

Karel Abraham, agora com 29 anos e com 214 participações em GP, era considerado o “lento” da MotoGP e um piloto que comete muitos erros, e há também boatos que foi a própria Dorna a pressionar para a equipa pôr um piloto mais rápido no seu lugar.

O Checo já pilotara toda uma temporada de MotoGP na equipa financiada pela família AB Motoracing em Aprilia, naquela época sob as regras dos Claiming Rule Team (CRT) que tentavam preencher a grelha admitindo motos baseadas em SBK…

Parece que o próprio Checo confirmou que falara com a Aprilia. Até agora não foi possível confirmar quem mais a Aprilia terá contactado.