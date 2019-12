MotoGP: Jordi Torres na Copa do Mundo MotoE O piloto espanhol junta-se à equipa de Sito Pons para disputar a Copa do Mundo de MotoE em 2020 desporto MotoSport desporto/motogp-jordi-torres-na-copa-do-mundo-motoe_5df3bce20ec193799ae74af4





A equipa Join Contract Pons 40 enfrentará a sua segunda temporada na Copa do Mundo de MotoE reforçada com Jordi Torres.

Depois de uma boa primeira temporada com Sete Gibernau, a quem toda a equipa agradeceu, Torres vem ocupar o seu lugar. O piloto espanhol de 32 anos vai combinar a Copa do Mundo de MotoE com a participação no Mundial de SBK.

Jordi já venceu em duas categorias do Campeonato do Mundo, Moto2 e SBK, subindo 4 vezes ao pódio na Moto2 e 5 nas SBK, somando 851 pontos e uma quinta posição na classificação geral como o melhor resultado.

Tanto o piloto como a equipa aspiram ao máximo e são favoritos para protagonistas da categoria MotoE, que começará em 3 de Maio em Jerez.

Jordi Torres (Join Contract Pons 40):

“Fazer parte desse grande projeto nesta categoria em que a tecnologia do futuro é usada como propulsão é um orgulho e uma satisfação. Acho que chega num momento da minha carreira em que me sinto bem maduro e mais preparado do que nunca, e sinto-me emocionado por começar esta nova aventura. Fazer isso com uma formação como a do Sito Pons, que é um dos líderes no campeonato mundial, tanto por suas conquistas passadas como pelo presente, é quase um sonho tornado realidade. Quero agradecer a Sito por esta oportunidade e, por minha parte, darei tudo o que tenho para oferecer um ótimo espetáculo. Sei que terei todas as ferramentas para lutar ao máximo e espero viver de acordo com esse desafio. Tudo será novo e tenho certeza de que será muito eletrizante. Terei que me adaptar o mais rápido possível para poder fazer o meu melhor. Ser capaz de fazer parte da evolução destas motocicletas é uma honra e já anseio por conhecer a equipa, subir na moto e começar a trabalhar para dar 100% “.

Sito Pons (proprietário da Join Contract 40 Pons):

“Tenho o prazer de anunciar a incorporação de Jordi Torres na nossa equipa de MotoE Join Contract Pons 40. Depois de um primeiro ano que nos ajudou a entender a motocicleta e o Campeonato, no qual tudo era novo, com Jordi abrimos um novo capítulo e enfrentamos o desafio de lutar para vencer a Copa do Mundo de MotoE. Como piloto, ele conseguiu singrar no Campeonato do Mundo de Moto2 e nas SBK, podendo vencer nas duas categorias, o que lhe confere um grau de maturidade, experiência e velocidade. Precisamos de tentar lutar para ser o Campeão do Mundo de MotoE. A equipa, juntamente com os nossos parceiros, fornecerá as ferramentas necessárias para que possamos lutar por isso. Bem-vindo à equipa, Jordi, e obrigado aos parceiros que confiam mais uma vez em nós. Espera-nos uma temporada emocionante e tenho a certeza de que será cheia de sucesso”.