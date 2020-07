A sessão do Warm Up deixou Marc Márquez confortavelmente no comando com 1:37.883, mas apenas a 51 milésimas ficou Franco Morbidelli e logo a seguir Viñales, que provavelmente será o grande rival de Márquez neste Grand Prix.

A melhor Ducati foi a de Petrucci em 5º, mas Dovizioso também ficou em 9º, mesmo à frente de Valentino Rossi,

As KTM voltaram a aparecer em forma, com Espargaró 6º, Binder 8º e Miguel Oliveira 12º, a 0,546 do tempo da frente, o que pode seu uma boa indicação para a corrida hoje.

A sessão foi marcada por uma violenta queda de Cal Crutchlow na sua 8ª volta, o inglês acabando estonteado na gravilha…