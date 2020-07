Se as sessões livres de ontem tinham trazido resultados mistos, desta vez na 3ª sessão livre, todos arregaçaram as mangas e não houve quartel… Marc Márquez nunca ia ter as coisas facilitadas, e a sessão ia decidir quem passava automaticamente à Q2, pelo que foi disputadíssima desde o primeiro minuto.

Em breve, era Quartararo a colocar-se à frente, mas surpresas viriam de Crutchlow e Mir, que apareciam a seguir, mantendo Márquez em 4º.

Depois da exibição excelente de ontem, em que frequentemente pelo menso 3 das motos estavam no Top 10, as KTM não tiveram benesses hoje, com Espargaró num tímido 13º, Lecuona a seguir, Binder em 15º e Oliveira afundado em 21º.

Com o avançar da sessão, Dovizioso estava apenas em 7º e ia perdendo terreno até estar fora, e quando a 6 minutos do final Tito Rabat pulou uns lugares para o Top 15 na Ducati Avintia, dificultou ainda mais as coisas para as KTM.

Com Quartararo a fazer 1:36.806, chegou o momento nas últimas voltas de dar o tudo por tudo, e o primeiro resultado foi Jack Miller a saltar para 2º na Ducati Pramac, e mesmo com a bandeira já a ser agitada na meta, Dovizioso voltar a entrar à justa no Top 10… Ainda não foi desta que Oliveira fez a Q2 direta!