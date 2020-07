Os comissários desportivos estiveram a observar atentamente as imagens de vídeo na sequência do incidente nos treinos livres em que Rins considerou que Marc Márquez o atrapalhou numa volta rápida, e manifestou o seu descontentamento agitando uma mão no ar…

Segundo o piloto da Suzuki Ecstar, Márquez estava em andamento mais lento e devia ter saído da frente par permitir a Rins realizar a sua volta rápida, mas o piloto da Honda ficou deliberadamente na trajetória, atrapalhando Rins.

A direção acabou por decidir que não havia nada a apontar à condução do Campeão e decidiu portanto não tomar qualquer medida punitiva…

Em parte, isto vinha de uma rivalidade antiga entre Márquez e Rins, que bateu o homem da Honda à linha da meta pelo menos em uma ocasião.

Vamos ver se a controvérsia fica por aqui… Não é a primeira vez que vemos direções de prova variar a sua atitude conforme o estatuto do piloto envolvido…