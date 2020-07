Alex Rins da Suzuki Ecstar foi declarado inapto para o Grande Prémio de Espanha depois de ter sofrido uma fratura no ombro direito no Q2.

Rins encetou a Q2 depois de liderar a Q1, e caiu na super-rápida Curva 11 do lado direito no final da qualificação, logo a seguir a quedas de Dovizioso e Miller praticamente no mesmo local, fazendo suspeitar contaminação da pista por óleo ou líquido.

Das 3 quedas, a de Rins foi a pior

O especialista em traumatologia da MotoGP Dr. Mir confirmou a extensão das suas lesões:

“Rins teve uma fratura no ombro direito que lhe causa muita dor, por isso, depois de fazer alguns raios-X imediatamente, foi sedado para colocar o ombro no lugar, o que é realmente muito mais doloroso do que uma fratura.”

“O próximo passo será ir ao hospital de Jerez fazer uma ressonância magnética para avaliar o grau de lesão nos tendões. Não posso confirmar nada, mas acho que a corrida de amanhã está comprometida, mas até termos o resultado do teste não posso confirmar isso.”

Pouco depois, confirmou-se que Rins não alinhará na restante acção de Jerez.

Desejamos a Rins uma rápida recuperação e esperamos vê-lo correr no GP da Andaluzia no próximo fim de semana.