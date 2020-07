Com 3 décimas de segundo a cobrir o Top 10 na 3ª sessão livre e Quartararo a fazer a frente com uma volta recorde, batendo oficiosamente o recorde de Marc Márquez por mais de um segundo com o seu 1:36.806, as coisas iam estar sempre pretas para muitos dos pilotos à procura de um lugar na qualificação automática, nomeadamente as ressurgidas KTM e Aprilia…

O desaparecimento das KTM e Aprilia dos lugares da frente, que consistentemente ocuparam ontem, explica-se facilmente: como equipas concessionadas, foram capazes de treinar no “defeso” provocado pelo Covid, recolher muita informação e pré-afinar as motos… Se quiserem, e era como se estivessem um par de sessões à frente de todos os outros nas afinações de pista.

Enquanto os outros saíram tentativamente à procura da melhor combinação com as altas temperaturas e os Michelin extra-duros que a marca francesa trouxe para Jerez para lidar com o calor, as KTM a Aprilia (descontemos por agora o ensaiador-virado-piloto Smith) aterraram já em alta, e os tempos vieram mais facilmente nessas duas sessões de ontem.

Quando hoje os restantes foram para o traçado de Jerez com as informações entretanto adquiridas ontem postas em prática, tudo voltou ao “normal”, mesmo com alguns pontos surpreendentes, como a firma de Crutchlow ou Mir, no Top 3 desde os primeiros minutos, ou as dificuldades de pilotos credenciados como Dovi e Petrux, de Rossi (apenas 8º) ou, pior ainda, Rins, entalado em 12º quando o seu colega de equipa menos experiente Mir estava muito mais acima em 3º…

É certo que Rins teve um momento em que Alex Márquez, por certo inadvertentemente, lhe passou à frente, atrapalhando uma volta rápida, mas mesmo assim, se foi esse o problema, foi arriscado do homem da Suzuki apostar tudo na última volta…

Para já, vantagem Yamaha, a Honda ainda por se definir, e a Ducati com emoções mistas ao ver o seu escolhido para 2021 bater tão facilmente os seus oficiais…

Quanto às KTM, com Pol o melhor em 11º e a Aprilia com Aleix em 17º… de volta à prancheta!