Fábio Quartararo, Yamaha Petronas, 1º com 1:36:705

“A sensação é incrível vocês não podem imaginar o quanto eu treinei nestes meses, treinei imenso a preparar-me para isto! Logo que chegámos aqui, senti-me bem e a equipa sabia o que fazer… Ter ficado em primeiro é espantoso, é histórico, há 20 anos que um Francês não vencia!”

“Porém, o Marc está muito rápido, ele teve uma queda feia, e não sei como está, mas o seu ritmo é impressionante… De qualquer modo, o mais importante é que estamos rápidos na moto, e temos outra corrida aqui logo a seguir…”

“Dedico esta vitória à minha mãe e a todos os que me ajudaram até aqui…”

Maverick Viñales, Yamaha Monster Energy, 2º com 1:36.844

“Provavelmente, devia ter escolhido o pneu mais duro, mas todas as Yamaha, nos treinos, quando usávamos o pneu duro, era muito escorregadio… agora é fácil de dizer!”

“Estava rápido, arranquei bem, a fazer 38s, depois baixei de ritmo tive uns momentos na curva 6 e 8, e acabei por voltar…”

“O Campeonato é curto, temos de lá estar todas as corridas…!

“O ano passado comecei tão mal, que este ano é como um sonho…estamos fortes, o pacote é bom, mas temos algumas coisas que melhorar, falta compreender algumas coisas na moto, com os outros todos tão rápidos, mas a 2º corrida aqui vai ser interessante!”

Andrea Dovizioso, Ducati Team, 3º com 1:38:862

“Para dizer a verdade, não estava preocupado com a fratura nem com o ombro, estava mais preocupado com a velocidade e situação da moto…”

“Na operação, que foi feita por gente que sabe muito, explicaram-me tudo e sabia que não iria ter problemas, mas com a moto, tivemos muitos problemas, desde os treinos.”

“Na corrida, duas ou 3 vezes quase que desisti, simplesmente não tínhamos a velocidade, fizemos o pódio à custa de persistência e do trabalho de todo o fim-de-semana, e acabou por compensar num bom resultado!”