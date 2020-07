Fábio Quartararo, Yamaha Petronas, pole com 1:36:705

“Para dizer a verdade, nem tinha a certeza de ter sido uma volta boa, quer dizer não senti que foi uma volta perfeita, porque do canto do olho vi alguém cair e fechei um bocadinho, e depois não temos os écrans na pista a dizer aonde estamos em relação aos outros…percebi que tinha sido uma volta rápida, mas só quando cheguei à reta e vi toda a gente das equipas Petronas de Moto2 e Moto3 alinhadas no pit lane é que percebi que tinha feito a pole… Com disse, trabalhámos na afinação e no ritmo, o ritmo é bom, amanhã de manhã vamos tentar mais qualquer coisinha e estamos prontos para começar a lutar!”

Maverick Viñales, Yamaha Monster Energy, 2º com 1:36.844

“Estou muito encorajado, porque descobrimos coisas muito importantes na moto que me deram uma nova confiança, ontem da primeira sessão para a segunda melhorámos imenso a moto e encontrámos alguma coisa aí.

Ontem à noite sentia-me incrível, por isso começar da primeira fila é bom, mal posso esperar por amanhã!”

Marc Márquez, Honda Repsol, 3º com 1:38:862

“Sim, foi duro, quer dizer, com estas temperaturas, mesmo assim não foi mau— o meu objetivo era estar na fila da frente porque por uma razão qualquer, as Suzuki e Yamaha são melhores que nós numa situação em que têm de fazer só uma ou duas voltas com pneu novo… mas trabalhámos no ritmo e nisso estivemos bem, e ficar na fila da frente era o objetivo principal!”