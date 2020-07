Assim que os pilotos saíram para a pista para a última sessão livre, quase se podia adivinhar a azáfama a que as equipas se terão entregue desde a anterior a mudar coisas nas motos…

Pilotos que não tinham estado competitivos saltaram para a frente, com Viñales a aparecer segundo à liderança inicial de Marc Márquez e Pol Espargaró logo a seguir na KTM, mas também Dovizioso melhor em 4º do que estivera todo o fim-de-semana e Crutchlow e Mir a persistir, seguidos de Zarco de novo ao ataque na Ducati Avintia.

A 12 minutos do final, Márquez veio à boxe, talvez cedo demais para pneus, fazendo pensar que poderia haver ainda algo a modificar na RCV, que já mostrara antes amplificar os ressaltos de Jerez o suficiente para prejudicar a pilotagem de Márquez, causando mesmo uma queda ontem.

Miguel Oliveira aparecia em 17º mesmo à frente do colega Iker Lecuona e gradualmente foi ascendendo a 15º, decerto longe de onde gostaria de estar… mas decerto o mesmo podia ser dito de Rossi, promovido agora ao estatuto de piloto mais lento da Yamaha, com Viñales ainda segundo, Quartararo decerto a guardar-se para os últimos minutos em 10º e Morbidelli a chegar a 6º.

As Suzuki estavam consistentes, com Mir terceiro e Rins 5º, mas há que observar que, não contando para a pré-qualificação, esta última sessão livre é a oportunidade de tentar algumas coisas mais fora do habitual, sem intervir na qualificação a seguir, mas podendo trazer um melhoramento inesperado.