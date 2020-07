A MotoGP arrancou finalmente em 2020 com as Yamaha oficiais de Rossi, Viñales e Quartararo a alinharem pela primeira vez com o equipamento de arranque, a casa de Akashi a juntar-se à Ducati e Suzuki que já o usavam.

A MotoGP de 25 voltas teve início com a liderança de Viñales, seguido Miller que sai largo e é passado por Márquez.

Quartararo, saído da pole, era o seguinte, mas com o interesse adicional do excelente arranque de ambas as Ducati, a Pramac de Bagnaia e a oficial de Dovizioso, que se colocaram em 4º e 5º logo no arranque, Bagnaia passando mesmo Quartararo, que recuperou logo a seguir.

Pol Espargaró em 7º fazia o que podia, seguido de Binder e Morbidelli e Rossi, com Joan Mir, que teria que defender a honra da Suzuki perante o ausente Rins, a cair logo de seguida, e Crutchlow falhando também a corrida por lesão.

Três voltas andadas, já a Aprilia de Aleix Espargaró deixou a corrida e era Márquez a liderar, mas Viñales responde e regressa ao comando, os dois trocando posições várias vezes ao longo da volta, até que Márquez exagera e numa das suas épicas recuperações, evita a queda na Curva 4 mas está agora em 18º!

Miller é momentaneamente segundo, mas já aí vem Quartararo, e Oliveira aparece em 9º, segunda KTM a seguir a Espargaró em 6º.

Petrucci entra também no Top 10, onde Rossi está a ser alcançado por Oliveira para 8º, enquanto Márquez já recuperou até 12º…

Viñales, que foi o único a escolher uma frente macia, parece ter acabado o pneu e está em dificuldades… à 9ª volta é passado por Quartararo e Miller, quando Marc Márquez segue Oliveira em 10º, a 0,8 do português da KTM…

Petrucci e Lecuona e Zarco vem no grupo seguinte, e com 10 voltas, ainda aspiram a entrar no Top 10, onde entretanto Márquez já é 8º mas Oliveira mantém 9º pois Rossi baixou de rendimento…

Miller está a conservar os pneus a 3,2 segundos de Quartararo, com tempo em 8 voltas para fazer a sua jogada se o Francês começar a ter problemas de pneus.

Márquez, entretanto, passa Bagnaia e Morbidelli em outras tantas curvas e tem ritmo para chegar ao pódio de novo… Rossi encosta com uma presumível avaria, e Márquez está mesmo a chegar ao pódio!

Seria hoje que Quartararo se ia estrear nas vitórias? Teria Miller o jogo controlado? Ou poderia Márquez, vindo de trás, fazer o impossível?

Nenhuma destas! Viñales, os pneus descansados algumas voltas, regressa ao ataque, Márquez ataca Miller para terceiro, mas é Dovizioso que herda o lugar quando Márquez é violentamente cuspido e atingido pela própria moto!

Isto deixa Dovi, Miller, Espargaró e Morbidelli a lutar pelo pódio, tudo o resto, incluindo Oliveira, agora oitavo, ou seja, prestes a igualar o seu melhor do ano passado logo à primeira corrida, a mais de 13 segundos.

Estamos na última volta, Quartararo tem uma vantagem de 4,6 segundos e vence! Márquez sai de maca a agarra um ombro e parece magoado… Em 8º, Oliveira é a 2ª KTM atrás do 6º de Espargaró, igualando o seu melhor de sempre na classe!

MotoGP, corrida, Top 10

1 20 F. Quartararo 41:23.796 2 12 M. Viñales +4.603 3 4 A. Dovizioso +5.946 4 43 J. Miller +6.668 5 21 F. Morbidelli +6.844 6 44 P. Espargaro +6.938 7 63 F. Bagnaia +13.0279 9 D. Petrucci +19.651 10 30 T. Nakagami +21.553