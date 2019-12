MotoGP: Iannone suspenso sob suspeita de doping A Federação Internacional de Motociclismo informou Andrea Iannone, piloto Italiano da equipa Aprilia de MotoGP, de que está suspenso provisoriamente por suspeita de doping desporto MotoSport desporto/motogp-iannone-suspenso-sob-suspeita-de_5df8c7eb281dcd797dbe681d





A Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) informou Andrea Iannone, piloto de Grande Prémio da equipa Aprilia de MotoGP, de que está suspenso provisoriamente de acordo com o Artigo 7.9.1 do Código Antidopagem (CAD) de 2019.

A decisão de suspender provisoriamente Andrea Iannone foi tornada obrigatória após a receção de um relatório do laboratório credenciado pela WADA em Dresden, na Alemanha, para o efeito, que indicou um resultado positivo à presença de uma substância não especificada nos termos da Seção 1.1.a) do grupo dos Esteróides androgénicos anabólicos exógenos (AAS) da Lista Proibida de 2019, numa amostra de urina do piloto.

A amostra terá sido recolhida num teste realizado pela FIM durante a ronda do Campeonato em Sepang, na Malásia, a 3 de Novembro de 2019.

Andrea Iannone tem agora o direito de solicitar e participar de uma análise independente à sua amostra B.

Assim, Andrea Iannone está suspenso provisoriamente a partir de 17 de Dezembro e portanto, fica impedido de participar de qualquer competição ou atividade de motociclismo até novo aviso.

Nos termos do artigo 7.9.3.2 CAD, Iannone pode também solicitar o levantamento da sua suspensão, que tem carácter provisório até nova confirmação.

De acordo com o Código Mundial Antidopagem e o Código Antidopagem da FIM, a FIM não pode fornecer nenhuma informação adicional no momento, visto o caso estar sob averiguação.