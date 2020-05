Tendo coberto na nossa série de “quase-quase” todos os pilotos da era moderna do Mundial de Velocidade, trazemos aqui uma entrevista recente com um piloto Belga que foi vice-Campeão de SBK em 1989 e de facto acabou sempre nos primeiros 4 entre 1988, o primeiro ano do campeonato, e 1991, o Belga Stéphane Mertens.

Ao todo, foram 106 vitórias e 200 pódios em mais de 35 anos de carreira, mas além de ser vice-campeão do mundo de Superbike, e ter corrido no Mundial de 250 e Supersport, foi também Campeão Mundial de Endurance… Stéphane Mertens coloca-se assim como um dos melhores pilotos da Bélgica. Mas quem é o homem por trás do piloto?

Vivias em Bruxelas, na Bélgica, mas agora mudaste para o campo, em La Gaume, num lugar muito tranquilo. Uma escolha deliberada ou oportunidade de vida?

A oportunidade de viver. Aterrei aqui quando a minha filha nasceu no final de 2008. A mãe dela trabalhava no Grã-Ducado do Luxemburgo e se eu quisesse viver com ela, tinha de me mudar para a região. As coisas mudaram então, em termos de estrutura familiar, e voltei a Bruxelas e Antuérpia durante três anos. Mas acabei por voltar a Gaume, apesar das minhas raízes em Bruxelas. Eu quero cuidar da minha filha, e teria sido uma pena perder estes momentos. La Gaume é uma bela região, onde é bom viver… se tivermos tempo para nos integrar. Adoro a natureza, as pessoas são muito simpáticas e, a 200 km de distância de Bruxelas, não é no fim do mundo…

Em Yamaha nos primórdios

No entanto, estamos muito longe dos circuitos de Mettet e Spa…

Não há circuito na área. O mais próximo, o circuito da Goodyear, é no Luxemburgo. Um lugar muito agradável, mas não muito desenvolvido. Para as minhas atividades, não vou a Mettet todos os dias. Estou a uma hora e a uma terceira viagem do “centro relacional” de Bruxelas e dos seus arredores. Profissionalmente, esta distância não é, portanto, um problema. Do ponto de vista relacional, obviamente muda um pouco as coisas. Para jantar com velhos amigos, é mais complicado.

Por outro lado, é o belo canto da Bélgica para sacar a moto…

Considero a moto de estrada como um meio de viagem, mas, acima de tudo, de descoberta durante a viagem. No passado, fiz muitas viagens fora de estrada para África e Espanha. Só recentemente descobri as estradas da minha área. O Vale Seguro, a Pequena Suíça, a região de Vianden… Nunca tinha posto as rodas lá! Também fui à Andaluzia com a minha companheira. Uma pequena viagem, de alguns dias a uma semana, é ideal.

No Mundial de 250

Que motos te entusiasmam agora?

Claro que gosto das desportivas. Coisas como a Yamaha R1, ideal para a minha escola de motos. Ou a Ducati Panigale V2, com o seu caráter especial e com a qual subi ao pódio das 6 Horas de Spa. Mas só entendo o uso delas em circuito. Nas estradas, para mim estas motos são inutilizáveis. Os meus veículos pessoais focam-se no aspeto prático e conforto. Mas se, além disso, podem ter boa estética e também permitir diversão, é a felicidade! Para uso privado, comprei uma Yamaha Tracer 900. Um compromisso muito acessível. Uma moto leve e fácil de usar. As Kawasaki Versys também podiam ter-me servido, ou mesmo a Ducati Multistrada, que eu acho soberba, como muitas Ducati.

A moto pode estar a viver um momento decisivo: a Yamaha lançou a Nikken de três rodas, a Harley-Davidson lançou a sua Livewire 100% elétrica. O que te inspira?

As motos são um campo interessante, com as suas constantes inovações, mesmo que por vezes interesse a apenas uma pequena franja de motociclistas, como uma moto de três rodas ou uma moto elétrica. Agradeço esta descoberta de coisas novas, novas sensações porque o motociclista está sempre muito envolvido na condução, seja qual for a sua máquina. É muito interessante. Há um lado físico incontornável na prática do motociclismo. Em termos de design, isto também está a mudar muito e o impacto de uma mudança pode ser colossal: a série MT tem, por exemplo, ajudado em grande parte a Yamaha a sair do buraco! No geral, a qualidade impressiona-me no mundo das motas. É o resultado de uma concorrência feroz entre os fabricantes. Outra consequência: o mercado está em constante mudança. Um construtor é sempre obrigado a inovar. A diferença entre cada máquina é também a força do nosso sector: cada moto tem o seu próprio carácter e se pudéssemos passar um dia a experimentar todas as máquinas do Salão Automóvel de Bruxelas, seria fantástico!

Como se vive a moto na família Mertens?

A minha família nunca teve o vírus da moto como tal. O meu pai dirigia muito bem e certamente teria dado um bom motociclista. Também tinha uma XT 250, mas mal saía da garagem. A minha paixão pelo motociclismo claramente não vem da minha família. Quando era jovem, as 50cc eram o meu meio de locomoção. No entanto, o meu pai apoiou-me, apesar de eu ter financiado pessoalmente a minha primeira moto. A minha mãe também me encorajou à sua maneira. Ela sempre me disse: “Tem cuidado… mas ganha! Tem estado stressada toda a vida… Hoje, a minha parceira Nathalie adora motociclismo. É uma excelente passageira, não diz não a um passeio ou a uma viagem. A minha filha fez alguns estágios com o Richard Hubin. Ela é muito cuidadosa, adora andar de mota, mas ao seu próprio ritmo. Está muito orgulhosa do que faz, mas não pratica muito. Não vou pressioná-la.

Bimota no Mundial de SBK em 1988

De que são feitos os teus dias?

Um trabalho de escritório, é claro, para gerir o lado administrativo dos dias da Escola de Pilotagem Mertens. Esta é atualmente a minha principal atividade. Tento sempre praticar desporto, como treino de força e fitness para manter um corpo equilibrado do ponto de vista muscular. E, claro, exercícios cardiovasculares, dentro de casa no inverno, e ao ar livre quando está bom tempo. Tento andar todos os dias com o meu cão. Quando a minha filha está em casa, obviamente cuido dela, entre a escola e as suas atividades extracurriculares. Consigo encontrar um bom equilíbrio entre a minha vida profissional, a minha vida como marido e a minha vida como pai. É uma questão de organização. Para o resto, viajo para compromissos comerciais. E, claro, nos circuitos durante os cursos de condução.

Achas que estavas predestinado a uma carreira num desporto de alto nível?

De qualquer forma, sempre tive a concorrência no sangue. No atletismo, queria correr mais rápido que os outros… Estava em mim, tinha mesmo raiva. Não queria esmagar os outros, mas sempre senti que esta necessidade me define. No hóquei em campo, joguei no ataque e só conseguia pensar em marcar golos. Até ao dia em que parei tudo, de repente. O meu sistema na altura não era compatível com a prática intensiva de um desporto e isso realmente quebrou-me.

Já sonhavas com uma moto naquela altura?

Sim, é um pouco isso. Em 1978, já tinha comprado uma Kawasaki 400 para participar no troféu “Capacete Samurai” enquanto ainda praticava atletismo. No final, não participarei nessa competição. No entanto, fui andar em Nivelles, como muitas pessoas naquela altura, e já era muito rápido a ultrapassar todos, instintivamente. Sonho em ser piloto de motociclismo desde os 11 anos. O meu internato estava forrado com fotografias do Circo Continental e de motos de corrida. Num caderno, durante dois anos, contei todos os dias que me aproximavam dos meus 16 anos. Essa chama foi acesa pelo Jacky Ickx e Michel Vaillant. Em 1969, quando o Jacky ganhou as 24 Horas de Le Mans, fiquei hipnotizado em frente à minha televisão. E então, muito rapidamente, essa paixão pelo automóvel foi transferida para a moto. E quando vi o filme “Circo Continental”, tudo ficou muito claro. Era o que queria fazer! Estava enraizado em mim tão fortemente! Apesar de não ter “tomado medidas” até mais tarde, quando tinha 21 anos…

…e dois anos mais tarde em Honda

Vamos voltar atrás. Quando começaste a interessar-te por corridas de moto?

O Bernard Ansiau (há muito um dos mecânicos do Valentino Rossi) estava na aula da minha namorada na altura. E um dia, quando o encontrei no final das aulas, o Bernard disse-me que uma garagem, Baele-Schmitz, está à procura de um piloto para andar na Copa Kawasaki. Já estava a andar numa Kawasaki 1000 na estrada na altura, e a moto tinha feito a ligação entre mim e o Bernard.

Quando viste claramente o teu potencial?

Na minha primeira temporada em 1980, demasiada impulsividade e raiva combinadas com falta de controlo enviavam-me regularmente ao tapete, arruinando assim potenciais bons resultados. Na competição, a experiência desempenha um papel importante, mesmo a este nível. Mas na época seguinte, ganhei a minha primeira vitória, em Gedinne, começando em último porque tinha partido o motor nos trieinos. No processo, tornei-me campeão belga de Montanha e comprei uma TZ para participar no Campeonato Europeu de 250cc. E da minha primeira qualificação para uma corrida, na terceira prova da temporada, em Mettet, cheguei ao pódio. Estava em subida.

Como foi o início da tua carreira?

Depois desse começo, pensei que podia lutar pelo título Belga e depois ir para os Grandes Prémios. Tivemos de criar uma equipa profissional e encontrar patrocinadores. Tudo acabou por acontecer foi muito rápido.

Queda famosa nas SBK na Austrália, que provavelmente lhe custou o título

A partir daí, sabemos mais sobre o resto. Quais são os pontos altos da tua carreira?

É difícil dizer, porque uma carreira é pontuada por muitos momentos emocionais, positivos ou negativos, e, acima de tudo, encontros que fazem, ou não fazem, a diferença. Se tivesse de citar dois momentos em que a emoção me sobrecarregou, houve certamente aquele dia em que tive de dizer ao meu amigo Bernard Ansiau que os nossos caminhos teriam de se separar porque o gerente da minha equipa queria trabalhar sozinho. Chorei e senti-me mal durante muito tempo. Depois, o encontro com o Kenny Roberts abriu-me os olhos para um novo mundo: o da técnica de pilotagem.

E os resultados?

Há obviamente a minha primeira vitória em Gedinne, no Campeonato Belga. A corrida de Mettet no Campeonato Europeu de 250cc, com o meu 3º lugar, vindo do nada. Foi o clique que realmente me lançou. E, finalmente, diria, a minha primeira vitória no Campeonato da Europa, em Imatra, quinze dias antes de lutar no Grande Prémio da Finlândia, decidi ir para a Suécia para o GP, sem ir para casa. Fiz plantão vários dias, no estacionamento em frente à entrada do circuito, na minha autocaravana. E graças ao Angel Nieto, fui aceite para correr pelo diretor de corridas. Sendo capaz de participar apenas no último dia de qualificação, consegui, no entanto, qualificar para a corrida, in extremis, na 36ª posição. Mesmo a partir do último lugar, fui conseguir lutar entre os primeiros com o Sarron e o Lavado, antes que o desgaste dos meus pneus me causou uma queda… Mas a partir desse momento, todo o Circo Continental quis saber quem eu era. Tinha acabado de fazer nome. Entre 1980, ano da minha estreia na Copa Kawasaki, e 1983, que me viu lutar com Sarron e Lavado, as coisas tinham corrido à velocidade máxima. E se ainda puder citar alguns bons momentos, diria as minhas vitórias em Endurance, o Bol d’Or, o Santo Graal para um piloto, com um mundo nas bancadas e a invasão da pista, e as 24 Horas de Spa-Francorchamps, e certamente a minha vitória em Le Castellet, nas Superbike, à frente de Roche que estava a pilotar em casa. Estas vitórias trouxeram-me grande satisfação. Porque nem sempre é assim. Às vezes, mesmo depois de uma vitória, vemos o lado negativo das coisas.

Isto vem do teu lado perfecionista ou do eterno insatisfeito que és?

Lá no fundo, tenho sempre de trabalhar no meu pensamento positivo. Então, sim, provavelmente sou um eterno insatisfeito. Sofro de ansiedade se não for capaz de fazer as coisas adequadamente, não estar pronto a tempo. Mas também é a minha força, porque me questiono muito. Nunca me candidatei a uma competição de ânimo leve e tenho a certeza que nada é dado como garantido.

Campeão Mundial de Endurance, aqui com a equipa Zongshen

Achas que realisaste todo o potencial da tua carreira ou que outras circunstâncias te teriam ajudado a fazer melhor?

Sim, estou muito cheio de frustrações. Com o tempo, começam a desaparecer, mas tenho mesmo de dar um passo atrás para pensar na minha carreira com o respeito que merece. Devia ter tido mais resultados nos Grandes Prémios. Cheguei ao nível dos melhores pilotos através do meu trabalho e da minha constante procura pela evolução. Mas para competir com os melhores americanos e australianos, faltava-me a bagagem de andar em terra. Comecei, mas cheguei tarde. E foi provavelmente isso que me custou o meu lugar na equipa de 500 do Kenny Roberts. Isto teve muito peso nas negociações e nos resultados, porque o meu nome estava na sua short list. Assim, não consegui o melhor equipamento. Ultrapassei os limites e foi “tudo ou nada”. Também perdi a gestão mental da competição. E esta frustração provavelmente também decorre da falta de reconhecimento na minha juventude. Isto sempre me perseguiu.

Como competiste com os americanos, pilotos quase nascidos em cima de uma moto quando só começaste aos 21 anos?

É simples: tive de lutar. Cheguei à maturidade um pouco tarde demais. Quando estava nos Grandes Prémios, infelizmente ainda não tinha a mala cheia. Mesmo assim, quando estávamos a fazer atletismo juntos, o Jacques Borlée tinha-me falado da preparação mental. Uma espécie de yoga que serve para controlar o corpo, respirar, manter o controlo das ações ao pilotar… Um campeão forja uma mente que lhe dá as ferramentas certas para reagir quando as coisas correm mal. Isto não é adquirido numa única temporada. Leva tempo e quando pode começar o mais rápido possível, tanto melhor!

Há 30 anos, também não falávamos muito sobre preparação em terra…

Na verdade, não. As negociações nunca foram bem sucedidas, por isso, infelizmente, não fui andar para o Kenny Roberts. Mas já em 1988, pude treinar no rancho dele. Foi uma grande compensação. Antes disso, pensei que não tinha nada a aprender com ninguém. No entanto, nos GP, o Roberts já me tinha dito que entrava depressa demais nas curvas e estava a sair mal. Era verdade, estava a entrar muito duro nas curvas, ao travar muito. Só não percebi o que ele me estava a dizer. Quando cheguei aos Estados Unidos e descobri a pilotagem em terra é que percebi. O importante é a preparação da saída da curva. Kenny Roberts montou depois um rancho em Barcelona, aonde trouxe todos os espanhóis. Até essa descoberta, sempre fiz tudo instintivamente, como os europeus. Os americanos e os australianos estavam, na altura, vários passos à nossa frente graças ao seu domínio de derrapar, à atitude na moto…

Acabaste por ir quatro vezes ao Kenny Roberts…

E todas as vezes durante várias semanas… Não é depois de um estágio de dois dias no Valentino Rossi que se muda. Há uma transição entre a pista de terra e a velocidade: o supermotard. É aqui que pode começar a deslizar com um pouco mais de segurança do que numa moto de velocidade. O importante é conduzir a 100%, no limite. Mas a toda a hora! É o que se pode fazer numa supermoto.

Depois do Grande Prémio e das SBK, vem a Endurance…

Essa é mais uma fase da minha carreira, muito menos stressante do que a primeira e mais centrada em torno da minha paixão. Claro, que andei em ambientes menos prestigiados, as condições não eram as mesmas, mas aproveitei mais estes momentos e guardo excelentes memórias. É obviamente muito gratificante poder chegar ao Circo Continental e realizar o teu sonho de infância. Mas na realidade, a coisa faz-se principalmente no mundo dos negócios. Um mundo muito cruel, onde as sanções são imediatas, e onde muitos parâmetros extra-desportivos desempenham um papel importante.

O que dirias aos jovens talentos que aspiram a tornarem-se pilotos profissionais?

Para um jovem piloto, diria que o acompanhamento é primordial. Precisamos de pessoas que lhe permitam completar um orçamento. Para isso, não tens de ter medo de te venderes. O dinheiro não cai do céu, e essa relação pode revelar-se essencial durante uma carreira. O entusiasmo pode ser atenuado porque parece que nos estamos a vender. Mas tens de acreditar e não ter medo de bater às portas, sem complexos. Se as pessoas apoiam um piloto, é porque estão interessadas. Se não pior, quem não arrisca, não tem nada. Depois, hoje, há um recurso novinho para jovens pilotos dos 8 aos 14 anos: a Academia Belga de Motociclismo. Um centro de pilotagem permite criar uma relação saudável entre os pilotos todos juntos. Uma atmosfera de grupo permite-lhe superarem-se ao querer superar os outros. Isto é feito em Espanha ou em França. Para um piloto mais experiente, aconselho a manter a raiva, mas enquanto se abre a outros horizontes. Aprende-se todos os dias, tem que se ter sede para se superar constantemente. Os pilotos belgas devem perceber que são obrigados a ser mais rápidos do que os seus adversários espanhóis ou italianos. Caso contrário, dado o potencial do nosso mercado, não têm hipótese de serem selecionados. E dado o comprimento do caminho a percorrer: nunca se esqueçam de se divertirem e de se manter pacientes! Não te tornas campeão do mundo de um dia para o outro. Se um jovem precisa de conselhos, a minha porta está sempre aberta!

Piloto é apenas uma fase da vida. Quando começaste a pensar na pós-carreira?

Esta segunda fase da minha vida veio naturalmente, com o desejo de transmitir o que aprendera. Não vejo isso como uma segunda fase, mas mais como uma extensão da primeira. Sempre pratiquei muitos desportos: atletismo, hóquei, vela, mergulho… Queria tornar-me um atleta de topo. Mas, infelizmente, na altura, o tipo de estrutura necessária ainda não existia na Bélgica. Eu era treinador, animador, passei por posições diferentes, também estudei como treinador físico. Ensinar, aprender… tudo isto fala muito comigo, sempre me embrenhei nessa atmosfera. O desejo de transmitir a minha paixão veio muito naturalmente depois. Hoje, dirijo a atividade da Escola de Pilotagem Mertens. No entanto, sempre fui ajudado, ainda hoje pela minha parceira Nathalie, e, claro, por toda a minha equipa nos eventos. A estrutura desenvolveu-se através do trabalho e da descoberta. Por isso continuo a evoluir no meu mundo, a trabalhar com pessoas que conheço há anos. As relações fazem parte do trabalho do piloto há muito tempo. Estou só a alargá-lo aos meus sócios e clientes. Nunca foi um problema para mim, muito pelo contrário. Hoje, um desportista deve ser um pouco “relações públicas”. Tudo isto ajuda a tornar-se um “empreendedor”. E eu baseio-me na minha experiência. Quando geri a minha equipa, também tive de organizar viagens, pensar em equipamentos e peças, cuidar de patrocínios, pagar aos empregados, etc. As dinâmicas são semelhantes. Uma equipa é um tipo de pequeno negócio. A história continua.

Mais sereno mas sempre inquieto

Como foi construída a escola de condução? Hoje, vemo-las em todos os lugares…

Como disse, queria partilhar as minhas experiências. Já em 1993, tinha pensado em criar uma estrutura de coaching belga. Depois, em 1997, apercebi-me de que tínhamos de relançar a indústria belga e voltar a estimular os pilotos no nosso país. Propus então um conceito à Federação Belga, mas eles não quiseram dar seguimento a esse conceito. Em 1998, o Michel Nickmans contatou-me e montámos um curso de motociclismo juntos. Gostei e continuei, com amadores de base, pensei em comprometer-me com a competição de alto nível. Já não estou no mesmo discurso, mas é um enorme prazer poder trazer satisfação aos meus clientes, qualquer que seja a sua procura. E hoje, temos cada vez mais motociclistas que vêm divertir-se e treinar no circuito de Mettet, que se presta muito bem a este tipo de atividade. Já se passaram 20 anos.

Stéphane Mertens, em privado… Se ligar o teu iPhone, que estilo de música vou descobrir?

Se a minha filha está em casa, é ela que manda. Caso contrário, neste momento, estou a ouvir Saule, que conheci ultimamente. E quando trabalho, é um pouco lounge.

Livro ou televisão?

A televisão ainda é essencial, neste momento em particular. Leio à noite antes de ir dormir.

Compras ou passeios na floresta?

Passeio na floresta, sem hesitação. E se possível, com o meu ATV.

Cabriolet ou coupé?

Bastante mais monovolume, para ir de férias com a família ou para embarcar a minha moto e os meus sacos de moto.

Qual é o teu desporto favorito, além do motociclismo?

É difícil escolher entre atletismo e hóquei em campo, duas disciplinas que pratiquei durante muitos anos, antes de começar a andar de moto.

Um filme imperdível?

Acabei de ver “O Banho” com Benoît Poelvoorde. O filme não é incontornável, mas gosto da sua mensagem: ir até ao fim dos nossos sonhos.

Um tipo favorito de cozinha?

Tenho sorte de ter uma companheira que cozinha lindamente! Estou bastante aberto em termos de cozinhas: italiana, japonesa, francesa, espanhola…

Um destino de férias?

Ásia, para uma incrível mudança de cenário.

O que te incomoda?

Má fé e faltas de respeito.

E o que te faz rir?

Pessoas que não se levam a sério. Um comportamento natural e espontâneo em vez de aquele que concorda com quem falou por último.

Numa ilha deserta, se só pudesses levar três itens contigo…

Levava o meu ATV, porque passei a minha vida a andar de moto. A minha máscara de mergulho e o meu snorkel, para praticar mais mergulho. E os meus sapatos de corrida. Vamos transformar essa ilha num local de descoberta!