O nome Riccardo Pierobon, pode não dizer nada mas há uns anos era uma lenda na fabricação de quadros no Mundial, continuada pelo seu filho Massimo

No final de 1977, Riccardo Pierobon, ainda em atividade na Verlicchi, como chefe de I&D e Racing, fez o protótipo do quadro e chassis para as Minarelli 125, motos que no ano seguinte participariam no campeonato mundial de 125.

O piloto principal foi Angel Nieto, que ganhou títulos mundiais em 1979 e 1981 com a moto.

Depois, Loris Reggiani estreou-se nos Grandes Prémios do Mundial de Velocidade em 1980 com a Minarelli, com o qual conquistou a sua primeira vitória no GP da Grã-Bretanha.

Ainda hoje, a Pierobon faz quadros especiais para a Ducati e outras desportivas.