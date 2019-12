MotoGP: Grande Prémio da Áustria votado o melhor de 2019 O Red Bull Ring recebeu quase 200.000 pessoas nas suas bancadas para desfrutar de um impressionante fim de semana de corrida na Áustria. desporto MotoSport desporto/motogp-grande-premio-da-austria-votado-o_5df3a0ec0ec193799ae73f90





Quando a Áustria voltou ao calendário de MotoGP em 2016, o evento foi nomeado Melhor Grande Prémio logo então – e três anos depois, o Grande Prémio do myWorld Motorrad recupera a honra, pois o evento organizado no Red Bull Ring foi novamente votado como melhor da temporada pela IRTA e ratificado pela Comissão de Grande Prémio.

Quase 200.000 pessoas compareceram ao pitoresco circuito de Spielberg em 2019 e foram brindadas com uma das corridas mais espetaculares dos últimos anos: um duelo entre o atual campeão Marc Márquez (Honda Repsol) e o seu principal rival Andrea Dovizioso (Ducati Team) que se resolveu na curva final, com Dovizioso a fazer o golpe perfeito para derrotar o número 93 e reivindicar a sua segunda vitória no local desde que o MotoGP voltou ao Red Bull Ring em 2016.

Foi também o melhor resultado do ano para Miguel Oliveira, um excelente 8º no circuito de casa da KTM e da Red Bull.

Dietrich Mateschitz, CEO da Red Bull, que detém o traçado comentou: “Quando vencemos o prémio pela última vez, poderíamos ter tido o bónus de sermos os novatos no calendário. Desde então, tornámo-nos um destino fixo na temporada de MotoGP. Portanto, estamos incrivelmente satisfeitos e honrados que os participantes, as equipas, os pilotos e os mecânicos tenham votado em nós para melhor Grande Prémio do ano novamente. A hospitalidade da Estíria, o entusiasmo dos fãs austríacos de MotoGP e o nosso amor pelo motociclismo obviamente complementam-se muito bem.”

Herve Poncharal, Presidente da IRTA, acrescentou: “O Melhor Grande Prémio do Ano é algo muito importante para a Dorna e a IRTA. Como presidente da IRTA, eu represento todas as equipas, e isso é realmente um reflexo de todo o paddock – dos mecânicos e managers aos pilotos, no caso da IRTA – e foi quase uma decisão unânime votar no Spielberg como o melhor GP do ano mais uma vez. O que todos disseram é que há tudo o que precisamos e queremos, e se todos os lugares fossem como o Spielberg, seria um sonho!”

“O cenário é bonito, o circuito é emocionante e cria grandes corridas, as instalações são ótimas e as pessoas mostram uma incrível boa vontade. Há uma grande multidão que entra e sai do circuito sem problemas, o Media Center é ótimo. Estamos muito felizes e, como eu disse, quase não houve resistência à escolha. Infelizmente, não podemos nomear a Áustria todos os anos, mas espero que outros locais venham e vejam e usem a experiência para melhorar. Tudo está muito bem organizado – é como uma máquina bem oleada. Estou muito orgulhoso e feliz por dar este troféu ao Red Bull Ring.”

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports rematou com: “Estou muito satisfeito por ver a Áustria mais uma vez votada como Melhor Grande Prémio. O Red Bull Ring tem umas instalações impressionantes numa localização fantástica, com instalações e funcionários de classe mundial, que sempre se esforçam para garantir que o evento corra perfeitamente. Spielberg é o favorito de todos que visitam as pistas a cada temporada e eles realmente merecem ser reconhecidos com este Prémio.”

“Deixa-me orgulhoso que o MotoGP tenha regressado ao Red Bull Ring e criado algumas das corridas mais espetaculares dos últimos anos no local, incluindo definitivamente o incrível show desta temporada. Acho que todos nós já estamos ansiosos para voltar novamente no próximo ano.”