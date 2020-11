O Campeonato Espanhol de Superbike ESBK de 2020 baixou o pano este fim-de-semana no Circuito Angel Nieto após uma temporada difícil, que o Português Pedro Nuno Romero terminou no Top 10 A pandemia coronavírus perturbou todos os planos, levou a modificações no calendário, a imagem do paddock mudou, m