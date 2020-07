O Autódromo Internacional do Algarve está em grande. Dias depois da confirmação oficial do GP de Portugal de Fórmula 1, eis que só falta a confirmação oficial: Vai haver MotoGP a 22 de novembro de 2020 no AIA, em Portimão.

Há muito se sabia que a Dorna queria fechar o calendário até ao fim deste mês, e pelos vistos isso vai mesmo suceder. A Dorna cancelou definitivamente as três corridas marcadas para a Argentina, Tailândia e Malásia, devido à pandemia de coronavirus e Portimão vai receber uma das corridas de substituição, de 20 a 22 de novembro, curiosamente a última do calendário, com o MotoGP a ter honras de encerramento em Portugal.

8 de Março – GP do Qatar (apenas Moto2 e Moto3), já realizado

19 de Julho – GP de Espanha (Jerez 1), já realizado

26 de Julho – GP da Andaluzia (Jerez 2), já realizado

9 de Agosto – GP da República Checa

16 de Agosto – GP da Áustria (Áustria 1)

23 de Agosto – GP da Estíria (Áustria 2)

13 de Setembro – São Marino GP (Misano 1)

20 de Setembro – GP de Emilia Romagna (Misano 2)

27 de Setembro – Catalunya GP

11 de Outubro – GP Francês

18 de Outubro – GP de Aragão (Aragão 1)

25 de Outubro – GP de Teruel (Aragão 2)

8 de Novembro – GP Europeu (Valência 1)

15 de Novembro – Valência GP (Valência 2)

22 de Novembro – Grande Prémio de Portugal