Muita ação de cinco campeões mundiais, mas quem sai por cima?

Continuamos a partir da Parte 1 a contagem decrescente para encontrar o maior vencedor de corridas em ambos os mundiais de todos os tempos. Descubra quem completa a lista de vencedores em MotoGP e SBK abaixo!

5.) O Kentucky Kid brilha em Sepang – 3 vitórias em MotoGP, 1 vitória em SBK

Quando Nicky Hayden chegou às SBK em 2016, como ex-Campeão de MotoGP, foi um candidato natural a andar à frente. Depois de um primeiro pódio em Assen, Hayden utilizou o seu conhecimento de circuito de Sepang e a sua experiência de corridas molhadas para conquistar a vitória, a primeira vitória no Campeonato do Mundo desde Laguna Seca no MotoGP, em 2006. O campeão do mundo de MotoGP de 2006 fez memórias em ambos os Campeonatos que serão eternas, assinando o seu nome em inúmeros livros de recordes. Um verdadeiro talento levado muito, muito cedo pela tragédia.

4.) As memórias de Marco Melandri – 22 vitórias em SBK, 5 em MotoGP

Campeão do Mundo de 250 de 2002 e vice-campeão mundial de MotoGP e SBK, a carreira do recém-retirado Marco Melandri é, no mínimo, ilustre. A sua primeira vitória em MotoGP aconteceu em Istambul Park, em 2005, antes de alcançar a primeira vitória nas SBK em Donington Park, em 2011. A sua última vitória foi memorável, derrotando Jonathan Rea na Corrida 2 em Phillip Island em 2018. Hasteando a bandeira italiana e tornando-se uma personalidade aclamada em toda a parte, a versatilidade de Melandri e corridas duramente disputadas foram algumas das suas características icónicas.

3.) A carreira de Mick Doohan começou mais cedo do que possam pensar – 3 vitórias em SBK, e umas incríveis 54 nas 500

Dizer “Mick Doohan” e pensar nos seus cinco Campeonatos do Mundo de 500, é automático. No entanto, antes do seu domínio nas 500, Doohan alcançou as primeiras vitórias da Austrália em SBK, em Sugo na Corrida 2, 1988. Apenas uma corrida depois de Gary Goodfellow ter dado ao Canadá a sua primeira vitória, Doohan ganhou por quase sete segundos, uma vitória fácil. Seguiu-se uma dupla vitória em casa em Oran Park no final do ano, que foi a última vez que o vimos nas SBK e em breve, ele conquistaria o mundo das corridas de 500, com a primeira vitória em 1990 no Hungaroring.

2.) Troy Bayliss: Uma maravilha dos antípodas: – 52 vitórias em SBK, 1 vitória no MotoGP

Troy Bayliss é mais conhecido pelo seu sucesso nas SBK, mas depois de uma vitória no Grande Prémio de Valencia em 2006, onde substituíra Gibernau, juntou-se a esta lista exclusiva. O carismático australiano apareceu pela primeira vez como um wildcard nas SBK em Phillip Island em 1997, alcançando dois quintos lugares. Trazido para a Ducati a substituir Carl Fogarty em meados de 2000, seria a Corrida 1 em Hockenheim que lhe daria a primeira vitória em SBK. Outras grandes vitórias como a corrida 1 em Monza 2001 e Assen em 2007 e é fácil perceber porque é que Bayliss chega ao segundo lugar.

1.) O Imperador Romano: o plano de Max Biaggi – 21 vitórias em SBK, 13 em 500 e MotoGP

Max Biaggi, tetracampeão mundial de 250, continua a ser o último piloto a vencer na sua estreia nas 500/MotoGP. O italiano venceu 13 corridas na classe rainha, com a última no Sachsenring em 2004. Mudar para as SBK em 2007 viu-o ganhar na sua estreia, sendo o único piloto até hoje a fazer vitórias de estreia em ambas as classes. O primeiro título da classe surgiu em 2010, antes de o apoiar com outro em 2012, batendo Tom Sykes por meio ponto, a corrida ao título mais renhida da história, antes de se retirar. ‘Mad Max’ e o seu sucesso absoluto em todos os Campeonatos fazem dele o piloto número um a ter vencido tanto nas SBK como no MotoGP.