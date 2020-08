Eis o que disseram os três primeiros após uma qualificação que foi de surpresa em surpresa a cada minuto, emocionante e imprevisível.

Johann Zarco (Ducati/1º): É muito cedo para vencer

“Desta vez a primeira volta foi especialmente importante com o pneu macio, mas não estava certo se resultaria. Foi realmente uma surpresa este Q1 em que praticamente melhorei em todas as voltas na Ducati, o que mostra que a moto tem um grande potencial.”

Sobre a corrida de amanhã, o francês disse: “O ritmo é melhor do que nas últimas corridas. Mas provavelmente não será suficiente para ganhar. Amanhã, claramente, será diferente. Poderei ter uma vantagem no início. De qualquer forma, quero ficar na frente e lutar por muito tempo. Também seria bom estar entre os cinco primeiros por mais tempo, isso seria um grande resultado. Vamos ver como vai ser amanhã”.

Fabio Quartararo (Yamaha/2º): “Rodava acima do limite quando cai”

“O mais importante é partimos da primeira fila. O primeiro conjunto de pneus foi bom, mas se perdermos uma volta rápida na primeira volta, sabemos que não será fácil de seguida realizar outra volta rápida. Por isso esperei até perto do final da sessão para atacar o melhor tempo, mas reconheço que estava a rodar um pouco acima do limite”.

“A moto é forte em todas as pistas, especialmente numa volta rápida. No entanto, o asfalto, as condições e as ondulações no asfalto que encontrámos aqui dificultam o desempenho. Na segunda volta, estávamos dois ou três décimos de segundo mais lentos.” Disse o jovem de 20 anos, atual líder do campeonato de MotoGP, e que caiu a poucos metros de tentar retirar o melhor tempo a Zarco.

Franco Morbidelli (Yamaha/3º): “Um passo no desconhecido”

Apesar da queda no FP4, Franco Morbidelli esteve mais forte do que nunca nos treinos livres e qualificação em Brno: “Sim, o fim de semana começou bem para nós. Tivemos uma boa sensação imediatamente com a moto, a pista, a aderência e todas essas pequenas coisas. Definitivamente pareceu-me o meu melhor fim de semana de MotoGP até agora. Estou feliz com isso e vou tentar capitalizar essas coisas amanhã”, disse o campeão mundial de Moto2 de 2017.