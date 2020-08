Na segunda tentativa da corrida de MotoGP no Red Bull Ring, Andrea Dovizioso garantiu a sua quinta vitória consecutiva na Ducati em Spielberg, numa prova absolutamente demolidora e ‘estragada’ pelo francês ‘destruidor’ … de nome Joahnn Zarco!!

Após o grave acidente de Franco Morbidelli e Johann Zarco na nona volta da MotoGP, a corrida teve que ser parada devido a inúmeros destroços no Red Bull Ring. Na relargada, Dovizioso liderou a corrida, e distante dos incidentes que atrás de si se sucediam – a colisão entre as KTM de Pol Epargaró e Miguel Oliveira, e depois a queda de Alex Rins — dominou a corrida a ser belo prazer nunca chegando a ser ameaçado nas últimas voltas pela Suzuki de Joan Mir.

Andrea Dovizioso (1º/Ducati):

“Esta vitória é muito estranha por várias razões. Pelo que sucedeu até à segunda partida (n.d.r.: referindo-se ao aparatoso acidente que envolveu Zarco e Morbidelli), começou por dizer relativamente ao assunto mas sem pormenizar. “Estou muito contente com a vitória, muito obrigado à minha equipa”.

Quanto à competitividade da Ducati, apesar do triunfo na Áustria, as dúvidas de Dovizioso permanecem bem vivas:

“Acho que temos de esperar por outros circuitos para perceber se a moto está realmente melhor. Sinto que a Ducati não está com um bom acerto em muitas pistas, acho que é preciso dar um passo mais além para termos certezas. De qualquer forma, estou muito contente com esta vitória e dou os parabéns à equipa.”

Recuando no tempos, já em 2018 a equipa de fábrica da Ducati tinha passado por uma situação semelhante no GP de Mugello. Na época, Jorge Lorenzo, que estava comprometido por uma negociação anual de 12,5 milhões de euros, triunfou pela primeira vez na Desmosedici e o diretor esportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, disse ao gerente de Lorenzo que tinham que falar novamente sobre a renovação do contrato do maiorquino. No entanto, agora segundo Dovi “não se trata de uma questão de dinheiro” e também o que parece é que, nem o Team Ducati nem Dovi estão dispostos a voltar atrás na continuidade do italiano vice-campeão de MotoGP.

Joan Mir (2º/Suzuki):

O segundo lugar de Mir foi a maior surpresa no Red Bull Ring de Spielberg. Foi o primeiro pódio de do jovem piloto espanhol de 22 anos no MotoGP que perto do final da corrida conseguiu surpreender Jack Miller na Ducati Pramac.

“Aqui na Áustria, aparentemente este não era o melhor circuito para nós e por isso este segundo lugar teve um sabor especial. Tínhamos andamento para estar no pódio e estou muito feliz. Quero agradecer a toda a equipa esta vitória que nesta situação do Corona virus foi para mim uma enorme surpresa”.

“Foi difícil conseguir o primeiro pódio. Desde algumas corridas temos a velocidade e agora foi o suficiente para o resultado. Estou tão feliz pela equipe, todos que estão aqui, mas também pelos outros no Japão. Eu não poderia ter desejado nada melhor para hoje. Lutar com a Ducati aqui não é fácil. Estou muito feliz”,

Jack Miller (3º/Pramac Ducati):

Desde o dia 17 de novembro de 2019 que Jack Miller (Pramac Ducati) não voltava a pisar o pódio do MotoGP e por isso o seu terceiro lugar teve um sabor especial.

“Após o acidente, havia destroços por toda parte, foi uma cena horrível. No renicio tive que escolher o pneu dianteiro macio e não tinha outra opção. O meu plano não deu muito certo, cheguei a segundo mas estava com problemas de aderência”.

Surpreendido por Joan Mir? ” Quando vi o Mir a aproximar -se conduzi muito defensivamente”, disse o piloto de 25 anos sobre sua última volta. “Tentei segurar a posição, não a queria perder mas acabei por cometer um pequeno erro, foi pena. Adoraria ter dado à equipa uma ‘dobradinha'”.