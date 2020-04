MotoGP: Desenvolvimento pára até 2022 Principais aspetos de desenvolvimento congelados até ao início da temporada de 2022 desporto MotoSport desporto/motogp-desenvolvimento-para-ate-2022_5e8f23a71a16c91991c18856





“Todos querem congelar tudo o que pudermos e ‘hibernar’ durante algum tempo” –dizem as principais equipas de MotoGP.

A medida inicial para contenção de custos do MotoGP em resposta ao coronavírus será um congelamento do desenvolvimento do motor e aerodinâmica até à temporada de 2022. A mudança, acordada por unanimidade pela Dorna, MSMA pelos fabricantes, IRTA pelas equipas) e FIM, significa que os principais aspetos da especificação da moto no início desta temporada permanecerão inalterados até ao final da campanha de 2021. Isso não só reduzirá os custos de desenvolvimento para os seis fabricantes, que não precisarão de construir uma moto “nova” para o próximo ano, mas também resultará em custos de aluguer mais baixos para as equipas independentes. “Todos decidimos por unanimidade manter a especificação de 2020, o que basicamente significa as motas que despachámos para Doha para iniciar o campeonato. A especificação do motor, bem como a especificação aerodinâmica, estarão congeladas até ao final de 2021”, disse o presidente da IRTA e dono da equipa Tech3, Herve Poncharal. “Foi uma decisão muito boa. Reduzirá o investimento dos fabricantes porque significa que a maior parte da I&D para o próximo ano já está feita. Isso ajudará os fabricantes nesta situação difícil, mas também as equipas, porque a taxa de aluguer, que é o principal custo técnico para as equipas, terá de ser reduzida porque a moto de 2021 será a mesma.”

Apesar de ainda não terem sido publicados todos os detalhes, uma vez carimbado pela Comissão de Grande Prémio, parece que as temporadas de 2020 e 2021 serão ‘fundidas’ do ponto de vista do motor e aerodinâmica. Atualmente, os quatro fabricantes sem concessões (Honda, Ducati, Yamaha e Suzuki) devem usar o mesmo design de motor ao longo de cada temporada, mas podem depois introduzir uma nova especificação na ronda inaugural do ano seguinte. Todos os pilotos têm direito a um máximo de dois desenvolvimentos de carenagem por temporada.

A KTM e a Aprilia estão atualmente isentas do congelamento do motor na época, pelo que poderão ter a oportunidade de ganhar mais terreno aos ‘quatro grandes’ com um congelamento prolongado, mas, continuou Poncharal:

“Não vão usá-lo, creio eu. No papel, a regra da Concessão não vai mudar, mas tenho a certeza que será a menor das suas preocupações”, explicou Poncharal. “Neste momento, a questão não é como gastar mais dinheiro, penso que para cada fabricante o objetivo será salvar a sua empresa.”

“Mais desenvolvimento significa gastar mais dinheiro. Ninguém quer gastar dinheiro agora. Todos querem congelar tudo o que pudermos e “hibernar” por um tempo. Use o mínimo de energia possível para manter o coração a bater.” Depois, desenvolvimento implica, na sua maior parte, rodar em pista e sem poder fazer um não existirá o outro.

O maior receio com qualquer congelamento de desenvolvimento é que a especificação da moto seja bloqueada numa fase em que um fabricante tem uma vantagem clara ou onde existem grandes diferenças de desempenho no plantel, o que não é o caso.

Felizmente para o MotoGP, raramente houve melhor altura para congelar a grelha, com os 18 melhores pilotos cobertos por apenas 0,972s no final dos testes de pré-temporada.

“Congelar a especificação não prejudica o espetáculo, porque temos motos incríveis para este ano”, disse Poncharal. “Durante os testes na Malásia e no Qatar, os tempos de volta foram incrivelmente próximos.”

“Portanto, não precisamos de gastar nesse departamento porque já temos motos de alta tecnologia e de alto desempenho. Vamos mantê-las assim.”

Apesar de o MotoGP ainda não ter tido a sua primeira corrida do ano, a especificação do motor de 2020 foi homologada remotamente no dia 25 de Março, quando foram também apresentados planos digitais dos primeiros desenhos de carenagens de cada equipa.

O chassis e a electrónica não estão atualmente cobertos por qualquer congelamento de desenvolvimento, que não chegou a entrar em vigor.