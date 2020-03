MotoGP: Corrida Virtual pelas 14:00 Não percam a primeira e preparem-se para mais desporto MotoSport desporto/motogp-corrida-virtual-pelas-14-00_5e808003fed2021973b2d424





Algumas corridas virtuais e o Campeonato Virtual de MotoGP dão aos fãs algo por que ansiar nas próximas semanas.

O MotoGP anunciou há dias a realização de um evento bastante especial: uma Corrida Virtual. Lançando nomes como Marc Márquez (Honda Repsol) e Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) uns contra os outros e algumas caras mais famosas da grelha de MotoGP, como Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech3) ou Peco Bagnaia (Ducati Pramac) o evento de seis voltas em torno de Mugello será transmitido hoje Domingo, dia 29 de Março, pelas 14.00.

Depois desta primeira Corrida Virtual de sempre ter sido anunciada na quarta-feira, o feedback da comunidade de MotoGP, fãs, parceiros e muito mais mostrou um nível de interesse incrível e sem precedentes no conceito, com gigantes da radiodifusão desportiva a levar o evento a audiências em todo o mundo.

A Dorna Sports pode, por isso, anunciar mais um confronto enquanto aguardamos o regresso da ação de pista de MotoGP, dando aos fãs mais alguma competição em perspetiva: A Corrida Virtual 2.

Mais uma oportunidade para os fãs verem o que muitos dos pilotos da classe rainha têm no seu cacifo virtual, esta segunda Corrida Virtual terá lugar no Domingo, dia 12 de Abril, com alguns concorrentes a regressar e algumas caras novas como os homens da Ducati Team e da KTM Red Bull Factory Racing também marcados para participar.

Por isso, guardem a data e certifique-se de ver a Corrida 1 para ter um primeiro vislumbre de rapidez furiosa quando o MotoGP se tornar virtual!

Entre os dois eventos, há uma ação emocionante envolvendo eSport também. O terceiro – e último – Challenge Online para o Campeonato de MotoGP de 2020 começa em breve, a decorrer de 2 a 5 de Abril.

Os detalhes – a pista, o piloto, as condições e muito mais – serão revelados na próxima semana, e há muito em jogo, pois é a última oportunidade que os jogadores têm esta temporada para mudarem e reservarem o seu lugar na Global Series.

Preparem-se, e entretanto, sintonizem hoje às 14:00 para ver quem vai emergir no topo na Corrida Virtual 1.