Após conseguir o seu 12.º “holeshot” do ano, Jorge Prado aguentou a pressão de Romain Febvre e Tim Gajser e levou de vencida a primeira manga do MXGP de Espanha. The post MXGP, Espanha, 1.ª manga: Domínio de Jorge Prado first appeared on Offroadmoto.