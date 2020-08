Quem apostaria numa vitória de Brad Binder? Poucos certamente, mas foi o que aconteceu numa prova em que o sul-africano subiu ao pódio acompanhado por Morbidelli e Zarco. Miguel Oliveira concluiu a prova num bom sexto lugar, atrás de Valentino Rossi,

Um dia de sol radioso com 30 graus de temperatura no ar, envolveu o circuito de Brno, na República Checa, cenário da terceira prova do campeonato de MotoGP. Franco Morbidelli foi o mais rápido no arranque e liderou a primeira volta, na frente de Fábio Quartararo, de Aleix Espargaró, de Brad Binder e Johann Zarco, Oliveira completaria a volta inicial no 14º lugar,

À 3ª volta, Morbidelli segue líder, com 1,09s de vantagem sobre Quartararo, Binder aproxima-se do francês e estabelece a volta mais rápida, como que avisando para o que estaria para acontecer! Na mesma volta Lecuona tenta ultrapassar Juan Mir por dentro, perde a frente da KTM Tech3 e colidem os dois.

Na 5ª volta Morbidelli, Quartararo e Binder ocupam as três primeiras posições, separados por uma distância de conveniência para Zarco e para o sexto classificado Pol Espargaró, Oliveira ascende a 12º.

Morbidelli segue seguro na frente. O ataque de Binder a Quartararo domina as atenções. Oliveira sobe a 11º, atrás de Nakagami e Viñales,

Na 13ª volta Binder desembaraça-se de Quartararo e de imediato parte na perseguição do italo-brasileiro Morbidelli. Entretanto, Zarco faz mais uma das suas: Pol Espargaró tenta ultrapassar por fora o francês e Zarco dá um encosto suficiente para desequilibrar o espanhol, que cai e deixa a corrida.

É agora a vez de Zarco ultrapassar Quartararo, subindo ao terceiro. Oliveira ascende a oitavo, a sétimo e fica nos escapes de Rossi. Faltam 10 voltas para o final, até onde irá o esforço do piloto luso?

O ATAQUE LETAL DE BINDER A MORBIDELLI

Na frente ‘Morbi’ sente a aproximação de Binder, já a escassos 0,6s do líder, Depois, na veloz descida de Brno o sul-africano ex-colega de Miguel Oliveira retarda a travagem e assume a liderança da corrida. Entretanto, a Direção de Corrida decide penalizar Zarco com uma passagem pela ‘long lap’ devido à sua manobra agressiva com Pol.

A 8 voltas do final, Brad Binder lidera a corrida com 1,15s de vantagem sobre Morbidelli. Seguem-se Zarco, Quartararo, Rins, Rossi e Oliveira. Agora é Rins que ‘aperta’ Quartararo, Rossi e Oliveira aproximam-se dos dois, Na frente o sul-africano é um lider tranquilo à entrada para as últimas cinco voltas.

Rins, Rossi e Oliveira deixam Quartararo para trás – penalizado por uma má escolha do pneu dianteiro – o piloto luso está em sexto. Excelente!

A 3 voltas do final Binder estende a vantagem para 3 segundos sobre o segundo, Morbidelli, Zarco mantém o terceiro lugar. A 2 voltas do final Oliveira está na sombra de Rossi, Rins tenta colar-se, sem conseguir esse intento, a Zarco.

A festa parece estar preparada para Binder e para a KTM, que se estreiam nas vitórias em MotoGP. Uma festa laranja a 100%! Na volta de consagração, Oliveira pára ao lado de Binder e felicita-o pela vitória. Uma atitude de grande dignidade do piloto luso (6º na corrida) e que um dia gostaríamos de ver retribuída.