Depois de um teste de dois dias em Oschersleben, na Alemanha, é hora de começar a inaugural Northern Talent Cup

2020 marca o início de um novo caminho na Estrada para o MotoGP e, depois de uma pausa nos procedimentos forçada pela pandemia Covid-19, esse caminho está prestes a começar: a Taça dos Talentos do Norte está pronta a correr. Um teste de dois dias em Oschersleben colocou a grelha em marcha para a Ronda 1, e agora é hora das luzes se apagarem de verdade, já que o Sachsenring acolhe o primeiro evento de sempre nos dias 7 e 8 de setembro no recinto clássico.

Em testes foi Noel Malvin Willemson (NW Racing) que carimbou alguma autoridade nas folhas de tempos combinadas, com uma volta que o deixou meio segundo à frente no dia 2, e o piloto alemão permanece em território caseiro na Saxónia. O romeno Jacopo Hosciuc (Hos Racing Team) foi um intérprete consistente, tanto no sábado como no domingo do treino, e será mais um em destaque à medida que avançamos para a corrida.

A concorrência deve manter-se apertada como nos testes, pois Oschersleben já provou que deveria haver algumas batalhas fantásticas alinhadas esta temporada, com alguns grupos a rodar juntos nas tabelas de tempos. No Dia 2 o segundo e terceiro foram divididos por 0,042,e do quarto ao décimo lugar divididos por menos de quatro décimas, e até décimo por menos de três. A maioria das diferenças entre os 23 media-se mais em centésimos ou milésimos do que décimas.

Este é, afinal, o objetivo: a possibilidade dos pilotos dos países do Norte e Centro da Europa darem o próximo passo nas suas carreiras. O calendário acolhe alguns clássicos e todos eles estão a competir em KTM 250 idênticas de Moto3, uma receita para corridas incríveis, e um valioso passo para o futuro.

Uma nova era na Estrada para o MotoGP começa assim, com as luzes a apagarem-se para a Corrida 1 na terça-feira, 8 de setembro, às 10:00, e a Corrida 2 a entrar em marcha no mesmo dia a partir das 17:15.