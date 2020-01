MotoGP: Capacete de Miller rende 18.000 dólares Miller foi um de vários desportistas Australianos a angariar fundos desporto MotoSport desporto/motogp-capacete-de-miller-rende-18-000_5e1c818022bb341c1a2137a5





Pode ter parecido pouco quando noticiámos que Jack Miller tinha doado um dos seus capacetes AGV de corrida para leiloar a favor das vítimas dos incêndios na Austrália.

Porém, a verdade é que o jovem de 24 anos conseguiu angariar 18.000$ Australianos para combater os incêndios que atualmente assolam a sua terra natal.

Jack Miller, da Ducati Pramac, tornou-se a mais recente estrela do desporto a arrecadar fundos para o serviço de bombeiros rurais da Nova Gales do Sul, que atualmente está envolvido no combate aos incêndios que assolam grandes partes da Austrália.

O vencedor de corridas em MotoGP leiloou um dos seus capacetes AGV usados ​​durante a temporada de 2018 e doará o apurado para ajudar no combate a incêndios que já mataram 24 pessoas e devastaram 6,3 milhões de hectares de terra.

Depois de receber 22 ofertas, o capacete acabou por ser vendido por $18.000 Australianos, cerca de 11.160 Euros, depois das ofertas terminarem às 17:00, hora do leste da Austrália no dia do leilão.

Miller prometeu assinar o capacete e enviá-lo ao destinatário vencedor.

O piloto de 24 anos juntou-se a outras estrelas desportivas locais para arrecadar dinheiro para a causa, depois da lenda do críquete Shane Warne e o atual piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo também fazerem doações consideráveis.

Miller é natural de Queensland, uma área que viu incêndios perigosos afetar toda a zona sul do Estado.