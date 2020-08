Com o Red Bull Ring à chuva, Petrucci e Rins foram os primeiros a aparecer à frente mas também, claro, os pilotos mais prudentes como Pirro, que aparecia segundo, ou Bradl com a Honda também no top 10 nos primeiros minutos.

Nas condições húmidas, com alguns pontos da pista a secar, o tempo de Oliveira do dia anterior foi ultrapassado com facilidade e esperava-se que o piloto da Tech3 regressasse ao ataque quando, a 35 minutos do fim, Zarco aparecia já em 3º e Maverick Viñales saltava mesmo para a frente.

Pol Espargaró era a melhor KTM em quarto, Miguel Oliveira aparecia em 6º e Binder 10º nessa altura, mas também Lecuona estava em 13º.

Exatamente aos 30 minutos, Miguel Oliveira saltou para a frente da sessão com um 1:32.460 e a seguir veio para a boxe, entrando para falar com os seus técnicos fazendo querer que mais estava para vir.

A 28 minutos do final havia virtualmente uma linha seca à volta de Spilberg e em teoria os tempos iriam cair dramaticamente, mas na realidade a volta rápida de Oliveira permaneceu, com muitos pilotos, equipados com pneus de chuva, a vir para a boxe, decerto à procura de um pneu slick macio nas condições cada vez mais secas, que poderia fazer a diferença.

A 19 minutos do fim, Zarco lá bateu o tempo de Oliveira, seguido de Alex Márquez, dos primeiros a mudar para slicks, e até Lecuona estava no Top 10, mas Quartararo permanecia 21º, provavelmente à espera que o traçado secasse de todo.

A seguir, Miller chegou a 2º, Oliveira a 3º antes de regressar à boxe de novo, e Pol Espargaró veio liderar a 4 minutos do final, com uma volta rápida de Dovi cancelada por pisar o bordo da pista. Oliveira parecia excluído do Top 10 pela entrada de Mir, mas regressou com um tempo canhão que o colocou em 7º, com Quartararo a entrar mesmo à última e Viñales à frente com 1:24.317, o tempo de Miguel suficientemente bom para 5º… Q2, aqui vamos nós!