Há muito que reina controvérsia no seio da Ducati sobre o destino de Dovizioso, com especulação perante a suposta recusa do manager de Andrea, Simone Batistella, de assinar contrato sem um substancial aumento, quando a Ducati acha que devem estar a ir na outra direção, reduzindo o salário do piloto.

O gestor do piloto chegou a equacionar a hipótese do piloto tirar um ano sabático, “pois ainda é jovem e não se quer retirar”.

Embora Dovi negasse que os maus resultados recentes se fiquem a dever a essa incerteza nas negociações, atribuindo-os mais a “Grandes Prémios muito estranhos” e a “problemas de pneus”, o Manager da equipa de Bolonha Davide Tardozzi veio agora a lume dizer que uma decisão será tomada acerca do destino do piloto várias vezes vice-Campeão depois da Áustria.

Pode ser, por outro lado, que as extraordinárias prestações de Johann Zarco na Ducati Esponsorama, uma moto do ano passado que lhe permitiu fazer a pole e um pódio em Brno, tenham convencido a Ducati de que poderiam substituir Dovi com vantagem pelo Francês… que também não é barato!