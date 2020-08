Maverick Viñales faz uma melhoria dramática para liderar a FP3 de sábado de manhã no MotoGP Austríaco, mas Valentino Rossi falhou o top 10 e vai para a Qualificação 1.

Depois de ter lutado para reconhecer a sua Yamaha a caminho do 11º lugar no treino de sexta-feira -“é como uma moto totalmente diferente”, disse o espanhol – Maverick Vinales fez grandes progressos para liderar o Treino Livre 3 em Spielberg.

A pista a secar permitiu os slicks nos últimos 15 minutos, com um Viñales visivelmente mais confiante a subir ao topo na sua 20ª de 22 voltas.

Mais importante ainda, o tempo de 1:24.193 do espanhol também foi o suficiente para o terceiro lugar no agregado, atrás de Pol Espargaro da KTM e Andrea Dovizioso da Ducati, colocando Viñales em segurança para a Qualificação 2 desta tarde.

“Acho que para hoje era muito importante chegar ao Q2, porque as condições meteorológicas estão a mudar tão rapidamente aqui, e isso também pode acontecer durante a qualificação. Por isso, para mim era muito importante ficar dentro do top 10″,”, disse Vinales.

“Já no molhado a sensação era incrível, consegui fazer bons tempos de volta, e quando mudei para os pneus slick a sensação continuou, e senti-me bem na moto.”

“Estou muito feliz com a equipa, porque trabalhámos muito bem de ontem para hoje, e acho que fizemos uma grande melhoria na moto, especialmente em termos de consistência.”

“Para a tarde, vamos tentar fazer mais voltas, tentando perceber qual é a melhor maneira de sermos rápidos e também para entendermos os pneus, porque se amanhã for uma corrida de bandeira a bandeira vamos precisar de saber qual o pneu que devemos usar.”

De qualquer forma, com a pista a ir de molhada para seca esta manhã, senti-me fantástico na moto.”

Não foram tão boas notícias do outro lado das boxes da Yamaha Monster, com o companheiro de equipa Valentino Rossi só 11º mais rápido na FP3 (+0,704s) e permanecendo em 13º lugar nos tempos combinados.

O italiano tem agora de lutar com Johann Zarco, Danilo Petrucci, Cal Crutchlow e Brad Binder para um lugar entre os dois primeiros classificados na Qualificação 1.

“Foram condições muito complicadas”, disse Rossi. “Mais tarde na sessão do TL3 a pista ficou seca, mas a transação é sempre difícil, e no final não consegui melhorar no meu tempo de volta do TL1, por isso estou fora do Q2.”

“Vai ser mais difícil, porque temos de participar na Q1 esta tarde, e vamos ter de esperar para ver como vai ser o tempo.”