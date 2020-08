Miguel Oliveira fez uma extraordinária sessão no Treino Livre 3, que vale a pena analisarmos aqui: começando com pneus de chuva a rodar bastante rápido, chegando ao minuto 32, mas depois para entrar à 9ª volta para mudar para slicks com um médio à frente e um macio na traseira, o piloto da KTM Tech3 fez imediatamente um tempo de 1:31 que gradualmente baixou para um 28, 27 e 25 regressando ainda a boxe para por um novo pneu traseiro, quando baixou ainda mais para 1:24.508 que o colocou firmemente na quinta posição, para passar automaticamente à Q2, apenas a segunda vez na sua carreira que o consegue.

Primeira saída ainda com pneus de chuva

Sessões finais com slicks

Como todo o seu problema nas corridas tem sido arrancar muito de trás, é a melhor oportunidade que Miguel tem para um resultado extraordinário em casa da KTM, infelizmente num Red Bull Ring desolado e deserto de espetadores, quando normalmente é um dos destinos mais vibrantes da MotoGP…