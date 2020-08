Após uma das melhores qualificações de sempre no Grande Prémio da Áustria, Miguel Oliveira viu as suas esperanças de um bom resultado frustradas quando colidiu com outra das KTM à 13ª volta…

Depois de uma primeira fase da corrida em que Miguel chegara a fazer a volta mas rápida em 1:24.693 a caminho de 5º, a segunda metade da corrida, partindo das posições em que se encontravam, iria favorece-lo… e assim foi, com o Português a arrancar bem e a tentar chegar perto das posições do pódio, quando encontrou Pol Espargaró que, limitado pela escolha de pneus, vinha perdendo lugares de 2º no arranque para 5º.

Pensar que poderia ultrapassar o homem que substituirá na formação de fábrica em 2021 e tentá-lo foram um ápice para Oliveira, mas tudo correu mal quando Espargaró, sem se dar conta da presença da KTM azul por dentro, regressou à trajetória interior e ambos chocaram…

Miguel saiu-se só com algumas escoriações nas mãos e… vontade de começar onde ficou para a semana, na mesma pista, como explicou:

“Foi um desfecho que não era o nosso objectivo… apesar de todo o ritmo que demonstrei, foi tudo por água abaixo num incidente com um companheiro de marca…”

“Honestamente, do meu ponto de vista não podia ter evitado o incidente, foi muito óbvio para mim quando o Espargaró alargou fazer a ultrapassagem por dentro, e as nossas trajetórias colidiram à saída da curva…”

“Enfim, um incidente de corrida que não nos deixou espelhar o grande trabalho que temos vindo a fazer,.. as boas noticias é que temos a próxima corrida já a seguir e estamos focados em obter um bom resultado!”