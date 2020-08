“temos de nos lembrar que este desporto é muito perigoso e precisamos de ter respeito pelos nosso rivais”

Lá atrás, Zarco colide com Morbidelli…

Valentino Rossi admitiu que apanhou o susto da sua vida quando quase foi atingido pela moto de Zarco na sequência da queda deste com Morbidelli:

“Sim, foi muito assustador, para todos os 4 pilotos envolvidos, mas especialmente para mim e também para o Maverick (Viñales)… Tivemos muita sorte e temos que rezar a alguém esta noite, a agradecer estarmos vivos, porque a situação foi mesmo muito perigosa!”

“Acho que é bom sermos agressivos, porque todos damos o máximo, mas na minha opinião, não temos que cometer exageros porque temos de nos lembrar que este desporto é muito perigoso e precisamos de ter respeito pelos nosso rivais, especialmente numa pista em que andamos a 300 Km/h!

Oliveira vai passar, alheio ao drama prestes a eclodir

“Já falei com o Zarco, que me garantiu que não fez de propósito, saiu largo e a moto atravessou-se na travagem e quando regressou, fechou a porta ao Frankie, que com estas motos a 300 Km/h, e a sucção do ar, não tinha maneira de evitar chocar com a traseira dele…”

As 2 motos aproximam-se a grande velocidade…

“Eu e o Maverick vínhamos a chegar à Curva 3 e senti alguma coisa, uma sombra, pensei que fosse do helicóptero das transmissões, que por vezes voam por cima da pista, mas depois vi a moto do Franco chegar a incrível velocidade e a moto do Zarco aos trambolhões saltar por cima do Viñales…”

Uma voa por cima de Viñales e a outra falha Rossi por centímetros…

“Tivemos muita sorte mas acho que analisar este tipo de coisas é importante, para ver como podemos melhorar o comportamento dos pilotos no futuro…”