Livia Cevolini, a primeira CEO feminina no desporto motorizado, lidera o projeto que fez da Energica a única fornecedora do Mundial de MotoE

Família, inovação e o desejo irreprimível de fazer bem são o motor e a energia (limpa!) que levou Livia Cevolini a tornar-se diretora-geral da Energica Motor Company Spa, o único fornecedor das motos elétricas que competem na Taça ENEL MotoE.

Este projeto é o resultado de uma vida construída para interligar engenharia com inovação e trabalhar com paixão. Crescendo em Modena, uma cidade conhecida em Itália como Terra dos Motores, era normal que Livia, em criança, acordasse a meio da noite entre sábado e domingo para ver um Grande Prémio ao vivo do outro lado do mundo. O automobilismo a nível profissional não era apenas o mercado de referência para a CRP, a empresa fundada pelo pai, mas um verdadeiro estilo de vida partilhado por toda a família Cevolini.

Habituada a andar pelos paddocks desde muito nova, quando era criança Livia sonhava ser pintora ou bailarina: “Tudo menos o que estou a fazer – riu-se ela – Mesmo que na realidade haja um pouco de tudo no meu trabalho”. “Desde o momento em que comecei a trabalhar no negócio da família, sempre tentei fazer algo que me agradasse ou que, de qualquer forma, seguisse os meus instintos, combinando tudo isso com técnica”.

Dadas as suas paixões, parecia difícil encontrar um ponto comum entre os interesses pessoais e o negócio principal de uma empresa na vanguarda do automobilismo. Mas, por vezes, o medo de desistir de algo importante leva a ideias decididamente radicais, muito diferentes das planeadas: “Depois do liceu, iniciei a escola do restauro, mas percebi que não gostaria de desistir do que o meu avô e o meu pai tinham começado. Gostei daquela área, mas não me vi no escritório a desenhar”.

A partir daí foi tomada a decisão de entrar no negócio da engenharia e depois, com o tempo, criou o seu próprio espaço dentro do CRP: “Na empresa já eram muito bons mesmo sem mim, o que eu queria fazer era trazer imaginação, inspiração para combinar com a técnica e criar um projeto vencedor. Depois, quando comecei a trabalhar, apercebi-me que podia viver num ambiente muito técnico, mas ter um papel que era útil para a empresa e que, ao mesmo tempo, me fazia sentir satisfeita. Normalmente, as mulheres são mais imaginativas, mais criativas e mais abertas à inovação “.

E é precisamente essa inovação que alimenta as ideias e os projetos empreendedores da Livia. Ela explica-nos: “Se eu visse limites não seria um empreendedor. O limite às vezes é físico porque não se pode fazer tudo o que se tem em mente. Se há algo que me bloqueia, é a segurança. Penso sempre nos outros, nas pessoas que trabalham comigo e não quero colocá-los numa situação perigosa. Estamos a colocar-nos em desafios em vez de obstáculos para superar”.

O pai, Roberto, foi o seu modelo e mentor tanto na vida como no trabalho: “Ele ensinou-me que se caíres, levantas-te sabendo que aprendeste uma lição. Se cometer erros significa que está a fazer algo difícil porque e ficasses na tua zona de conforto, nunca irias errar, mas também não aprenderias nada de novo”.

A determinação e o desejo de nunca desistir permitiram que Livia enfrentasse novos desafios arriscados que, com o tempo, retribuíram a sua coragem e empenho: “Em 2008 perdemos 80% do volume de negócios. Luzes apagadas, uma empresa silenciosa, era uma situação sem precedentes em 50 anos de atividade. Nessa altura, olhei para o meu pai e para o meu irmão e pensámos em recomeçar com um novo projeto, uma moto elétrica, um projeto que pudesse ser diversificado, para ajudar a reinventar-nos e sair do momento difícil “. E foi assim que nasceu a Energica Motor Company S.p.a., a primeira empresa a produzir motos elétricas Desportivas em Itália.

Uma empresa em que há muito estilo italiano mas, acima de tudo, há muita Emília, uma região da Itália famosa pelos seus carros de luxo e motos;

“Escrevemos Orgulhosamente Made In Modena nas nossas motos porque a nossa área tem uma história muito importante para motores. Fabricado em Itália é sinónimo de alta qualidade, rigor em detalhe, mas no que diz respeito aos motores, chegamos ao extremo nas nossas partes. Viemos da terra onde a Ferrari e a Ducati nasceram, empresas famosas em todo o mundo por fazerem os carros e motos mais bonitos e performantes. E, deste ponto de vista, temos uma grande responsabilidade”.

Com base na sua própria experiência, tradição e o desejo de enfrentar a crise económica, nasceram os primeiros modelos de motos elétricas que participaram nas primeiras competições e ganharam imediatamente corridas. E foi nesses mesmos anos que, realizando o desenvolvimento, nasceu a Ego superdesportiva, o modelo de partida para a versão de corrida, a Ego Corsa, para um projeto novo e de longo prazo desejado pela Dorna Sports e pela FIM.

“Não há nada de novo para inventar. O que se pode fazer é deixar-se inspirar em algo que já existe, interpretá-lo de uma forma inovadora para criar uma combinação única. Afinal, é isso que estamos a fazer com o Mundial de MotoE: as motas também existiam, as motas elétricas, até as corridas, mas o que ainda não existia eram competições de motocicletas elétricas”.

Por outro lado, voltar a fazer parte do mundo das competições como grande protagonista, era o que Livia procurava desde que entrou no mercado elétrico: “Na minha opinião, do ponto de vista do marketing, participar num campeonato é muito importante, é um dos métodos de comunicação mais fortes e diretos para vender o produto”.

Empenhada em encontrar a situação ideal, surgiu a oportunidade quando a Dorna Sports e a FIM começaram a procurar um fornecedor único para criar uma nova Taça. Este foi um desafio intrigante para Livia e a Energica, mas ao mesmo tempo complexo:

“A Dorna é uma marca muito forte, é a empresa número um do mundo neste setor. Tinham de ter a certeza de escolher um fabricante com o melhor projeto, nós, do nosso lado, tínhamos de provar que podíamos oferecer motos com todas as funcionalidades e performances necessárias, antes de podermos dizer com satisfação que somos os únicos fabricantes no mundo das motos elétricas de alto desempenho e trabalhámos incansavelmente para chegar até aqui”. Em suma, não foi nada fácil conseguir o avanço, mas a parte mais complexa ainda estava por vir.

“Estamos a aprender juntos, estamos a testar-nos todos os dias. Continuamos a descobrir o que é preciso para fazer um campeonato elétrico de marca única e a Dorna continua a descobrir como melhorar este tipo de Taça. Tudo é novo para todos, mas nenhum de nós está satisfeito, estamos constantemente a confrontar-nos para melhorar esta colaboração, na qual a ENEL também participa, pois não é apenas um patrocinador de títulos, mas um fornecedor muito importante que dá vida a este projeto. É um livro branco e três de nós estamos a escrevê-lo e o que foi escrito até agora mostra que estamos comprometidos com um projeto vencedor”.