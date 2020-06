Chegados com Marc Márquez à conclusão da nossa série de biografias de carreira do plantel da classe rainha, é tempo de começar outra série de artigos, desta vez dando ao leitor a oportunidade de conhecer mais de perto algumas das mais emblemáticas equipas do “paddock”. É o caso da Marc VDS.

A equipa Marc VDS é uma equipa de motociclismo profissional fundada pelo milionário belga Marc-Oswald van der Straten-Ponthoz, descendente do fundador da famosa cerveja Belga Stella Artois.

A equipa compete atualmente em motociclismo no Campeonato do Mundo de Moto2 e na Copa do Mundo de MotoE sob o nome de Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, mas tem tido presença em todas as classes incluindo a MotoGP. Também já competiu em muitos campeonatos de automobilismo, particularmente em classes de Grande Turismo, nomeadamente no Campeonato Mundial FIA GT1, na Blancpain Endurance Series e na European Le Mans Series – bem como na NASCAR Euro Series. A formação também já disputou vários eventos de rally raid, como o Rali Dakar.

Marc VDS diverte-se genuinamente com o seu dinheiro

Sediado em Gosselies, Bélgica, a Marc VDS começou a competir na série Belcar como parte do programa de corridas para o Gillet Vertigo, um carro desportivo belga, sob o título de Belgian Race. Em 2005, o programa Gillet expandiu-se para incluir o Campeonato Internacional FIA GT, embora a equipa não tenha sido autorizada a competir para o campeonato da temporada devido ao baixa número de produção de Vertigos de estrada. Apesar do desenvolvimento contínuo por vários anos, o programa Gillet terminou em 2008 e van der Straten renomeou a equipa como Marc VDS para a temporada de 2009.

Pouco depois de entrar na FIA GT1, Marc VDS anunciou também a sua fusão com a entrada de Michael Bartholemy e Didier de Radigues na nova categoria de Moto2 de MotoGP, onde os pilotos Scott Redding e Héctor Faubel iriam competir em motos Suter.

Em 2013, Marc VDS teve uma boa exibição em Moto2, com os seus pilotos Scott Redding e Mika Kallio a terminarem em 2º e 4º lugar no campeonato. A equipa também expandiu o seu programa de grande prémio Moto para a categoria Moto3 com máquinas Kalex com motor KTM com o piloto belga Livio Loi.

Esta expansão revelou-se um desafio, com Loi e a Marc VDS mal conseguindo terminar nos pontos em 4 das 15 corridas que entraram nessa temporada.

Os problemas continuaram na temporada seguinte, e apesar de um bom 4º lugar na terceira corrida na Argentina, Livio não conseguiu melhor que o 19º lugar nas 6 corridas seguintes.

Assim, Livio acabou por ser substituído a meio da época pelo espanhol Jorge Navarro para o resto da temporada. 2014 foi, no entanto, o primeiro sabor de grande sucesso para Marc VDS na classe Moto2, onde os seus pilotos Tito Rabat e Mika Kallio terminaram em 1º e 2º lugar, respetivamente, no campeonato de pilotos.

Com presença a dada altura nas 4 categorias, a Marc VDS é das maiores equipas do paddock

Para 2015, a Marc VDS abandonou o seu difícil programa de Moto3, pois foi-lhes dada a oportunidade de alinhar com uma Honda satélite na classe rainha do MotoGP. O antigo piloto de longa data da Marc VDS Scott Redding regressou para essa temporada.

Redding e a Marc VDS foram razoavelmente bem sucedidos desde o primeiro momento, terminando consistentemente em posições de pontuação de pontos e até conseguindo um pódio em San Marino com o 3º lugar. A equipa terminou em 8º lugar no campeonato de equipas, significativamente à frente de algumas equipas que regularmente colocaram dois pilotos em campo.

Em Outubro de 2015, Marc van der Straten anunciou que o programa de corridas de carros desportivos terminaria no final da temporada de 2015 e iriam concentrar-se só nas motos.

Em 2016, Marc VDS inscreveu duas motos na classe de MotoGP, montadas pelo australiano Jack Miller e pelo seu antigo campeão de Moto2, Tito Rabat. Rabat conseguiu terminar consistentemente nos pontos, mas foi Jack Miller quem deu à equipa Marc VDS o seu primeiro sabor de sucesso final no topo das corridas de motociclismo, ao vencer na Holanda num Assen TT encharcado de chuva. A vitória foi a primeira de uma equipa não-oficial em quase uma década, remontando ao GP de Portugal de 2006.

2017 foi mais um ano forte para a Marc VDS. No MotoGP, ambos os pilotos continuaram com a equipa, e graças aos desempenhos mais consistentes de ambos, Marc VDS terminou em 7º lugar no campeonato das equipas com 117 pontos, o seu melhor resultado na classe até à data.

Na classe Moto2, o piloto Franco Morbidelli conseguiu 8 vitórias em 18 rondas, selando mais um campeonato de pilotos para a equipa. O segundo piloto, Álex Márquez, também conseguiu mais três vitórias, garantindo o 4º lugar do ano.

Em 2018, Morbidelli foi promovido à equipa de MotoGP ao lado do seu vice-campeão de Moto2, Thomas Lüthi.

Morbidelli foi um dos primeiros sucessos da Marc VDS

Morbidelli conseguiu terminar consistentemente nas posições baixas de pontuação, sendo assim coroado rookie do ano, mas Lüthi deu-se mal em MotoGP e não conseguiu marcar um único ponto nessa temporada. A equipa terminou em penúltimo lugar no campeonato de equipas em 11º lugar.

Durante a temporada, o líder técnico da equipa, Michael Bartholemy, deixou a equipa por “mútuo acordo”, de acordo com um comunicado de Marc VDS, depois de relatos nos media alegando que estava a desviar fundos da equipa.

Como resultado do escândalo e do desejo da detentora dos direitos comerciais do MotoGP, a Dorna Sports, de reduzir o tamanho das grelhas, (tomaram eles aumentá-la agora!) a Marc VDS foi retirada da classe MotoGP no final de 2018.

Em 2019, a Marc VDS concentrou esforços e voltou às vitórias em Moto2, com Álex Márquez a conquistar 5 vitórias e 10 pódios a caminho do campeonato de pilotos. Os resultados inconsistentes do colega de equipa Xavi Vierge, no entanto, relegaram a equipa para apenas o 4º lugar no campeonato de equipas. A equipa também entrou na temporada inaugural do MotoE com o Francês Mike Di Meglio a conquistar a pole, a volta mais rápida, e a vitória na ronda austríaca.

Alex Lowes tem mais uma oportunidade nas Moto2 com a Marc VDS

Em 2020, a equipa dirigida pelo ex-piloto Espanhol Joan Olivé alinha com Alex Lowes e Augusto Fernandez em Moto2 de novo.