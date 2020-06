A Repsol, uma das maiores petrolíferas mundiais, presente em 34 países, estreou-se nos Mundiais de motociclismo com a Derbi de Ángel Nieto em 1971, que venceu o campeonato na categoria de 125cc. Este foi o início de uma longa história que liga a Repsol ao motociclismo e, ultimamente à equipa Honda HRC de fábrica.

A parceria continuou com a celebração dos títulos de campeão de Jorge Martínez “Aspar” em 80 cc e 125 cc em 1988. Além disso, este foi o ano em que Sito Pons ganhou o campeonato de 250 cc com as cores da Campsa, uma das marcas da Repsol em Espanha.

Primórdios da Repsol no Mundial com Crivillé em 1989

A seguir, Álex Crivillé venceu o Campeonato do Mundo de 125 cc e a Repsol começou a sua subida às categorias superiores.

Em 1995 a equipa Honda Repsol é criada, e desenvolve com Mick Doohan uma era de supremacia na categoria principal dos Campeonatos do Mundo, que já vinha dos tempos de Freddie Spencer nos anos oitenta, antes do envolvimento da petrolífera, com patrocínio da tabaqueira Rothmans.

Doohan herdou muito da estrutura original que começara com Erv Kanemoto, como Jeremy Burgess, e com ela ganha quatro campeonatos consecutivos, de mãos dadas com a Repsol.

Doohan iniciou o domínio da Honda Repsol

Em 1995, a equipa entrou numa formação de 3 pilotos com Mick Doohan, Àlex Crivillé e Shinichi Itoh, pilotando as poderosas Honda NSR500 de fábrica. Doohan venceu o Campeonato do Mundo pela segunda vez consecutiva na Argentina, com uma corrente para o final da temporada de sete vitórias consecutivas em corridas, enquanto Crivillé terminou a quarta temporada com uma vitória em corrida, e Itoh terminou em quinto na geral.

A equipa expandiu-se para quatro pilotos em 1996; Doohan e Crivillé mantiveram a sua participação na NSR500, enquanto Tadayuki Okada e Itoh montavam a Honda NSR500V, feita a pensar nas equipas satélite.

Doohan venceu o seu terceiro Campeonato do Mundo com oito vitórias e Crivillé terminou em segundo lugar com duas vitórias. Okada terminou em sétimo e Itoh em 12º.

A formação de quatro pilotos continuou em 1997 com Doohan, Crivillé e Okada nas NSR500 e Takuma Aoki na NSR500V. A Honda Repsol venceu todas as 15 corridas da temporada, com Doohan vencendo 12 corridas, e batendo o recorde de vitórias de Giacomo Agostini numa temporada, a caminho do seu quarto Campeonato do Mundo.

Okada terminou em segundo lugar com uma vitória, e Crivillé terminou em quarto com duas vitórias, por ter sido forçado a perder cinco corridas após uma grave queda em Assen, enquanto Aoki terminou em quinto na geral.

Os pilotos da Honda Repsol ocuparam todas as 3 posições do pódio em quatro provas, no Japão, em Espanha, na Alemanha e na Indonésia.

Em 1998, Doohan, Crivillé e Okada continuaram com a equipa, a montar as NSR500 e Sete Gibernau juntou-se a eles montando uma NSR500V. Doohan continuou a dominar o campeonato com oito vitórias e foi coroado campeão do mundo pela quinta vez na Austrália, diante dos seus fãs em casa e com uma corrida ainda restante na temporada.

Crivillé terminou em terceiro na geral com duas vitórias, enquanto Okada teve de falhar três corridas depois de partir um pulso durante os treinos do Grande Prémio de Itália, e terminou em oitavo lugar na geral. Gibernau terminou em 11º lugar.

Max Biaggi foi outro piloto a passar pela Honda Repsol

A formação da equipa manteve-se igual para 1999, com Doohan, Crivillé, Okada e Gibernau a regressarem.

Durante a qualificação para o Grande Prémio de Espanha, porém, Doohan teve uma grave queda que lhe fracturou as pernas e acabou por causar a sua retirada da modalidade. Praticamente sem oposição, Crivillé venceu seis corridas e conquistou o Campeonato do Mundo no Rio de Janeiro com uma corrida restante na temporada.

Okada terminou em terceiro na geral com três vitórias em corrida. Gibernau, que iniciara a temporada numa NSR500V antes de substituir Doohan na NSR500, terminou em quinto lugar na geral. A equipa conseguiu o pódio com todos os pilotos da Honda Repsol na Catalunha com Crivillé em primeiro, Okada em segundo e Gibernau em terceiro.

Crivillé, Okada e Gibernau permaneceram com a equipa durante 2000 em motos NSR500 muito desenvolvidas. 2000 foi um ano difícil para a Honda Repsol, já que sem a força de Doohan a puxar pelo desenvolvimento, Crivillé só conseguiu uma vitória e terminou nono na geral, e os outros foram ainda pior, pois Okada terminou em 11º e Gibernau em 15º.

Em 2001, Crivillé foi acompanhado por Tohru Ukawa na equipa. A temporada não foi muito melhor do que 2000, já que Crivillé só conseguiu dois pódios e terminou a temporada oitavo, enquanto Ukawa terminou em décimo lugar com um único pódio.

Valentino Rossi seria a refrescante mudança a seguir, pois conquistou dois títulos mundiais com a equipa, em 2002 e 2003.

A ligação de Rossi à Honda Repsol teve sucesso e ficou famosa

Em 2002, ano de estreia da nova classe de MotoGP, Valentino Rossi juntou-se à equipa ao lado de Ukawa montando a nova Honda RC211V a quatro tempos, os únicos dois pilotos a utilizar a nova moto até perto do final da temporada, quando Alex Barros e Daijiro Kato também receberam as suas RC211V.

Rossi dominou a temporada e com onze vitórias em corridas sagrou-se campeão do mundo com quatro corridas ainda por disputar para o final da temporada. Ukawa com uma vitória e oito pódios, terminou em terceiro na geral.

Nicky Hayden, campeão de Superbike AMA em 2002, juntou-se a Rossi em 2003. Rossi, com nove vitórias e espantosa regularidade, terminando no pódio em todas as corridas, sagrou-se campeão do mundo pela terceira vez consecutiva, a duas corridas do final da temporada. Hayden terminou em quinto lugar com dois pódios.

Após a partida de Rossi, o veterano dos Grandes Prémios Alex Barros juntou-se a Hayden em 2004. Barros terminou a temporada 4º com quatro pódios e Hayden em quinto com dois pódios.

Ambos os pilotos conseguiram pisar o pódio, mas sem vencer nenhuma corrida. Em 2005, Max Biaggi juntou-se a Hayden na formação da equipa. Hayden conseguiu a sua primeira vitória no MotoGP na sua corrida em casa, o Grande Prémio dos Estados Unidos, quando fugiu com uma exibição dominante, e terminou em terceiro na época. Biaggi, por sua vez, foi quinto com quatro pódios.

Pedrosa batalhou anos na Honda Repsol sem nunca conseguir o título

Em 2006, Hayden foi acompanhado pelo campeão mundial de 250cc Dani Pedrosa, que já era outro piloto Honda.

Hayden liderou o campeonato durante a maior parte da temporada, mas no arranque do Grande Prémio de Portugal, Pedrosa bateu-lhe de forma imprudente. Ambos os pilotos ficaram fora da corrida e Rossi assumiu a liderança do campeonato a uma corrida do fim.

Porém, na última corrida da temporada em Valencia, Rossi caiu de moto na volta 5 tentando compensar um mau começo. Hayden fez uma corrida prudente, terminando em 3º lugar e assim tornou-se campeão do mundo. Nesse ano, conseguiu duas vitórias em corridas e mais oito pódios. Pedrosa terminou em quinto lugar com duas vitórias em corridas e mais cinco pódios.

A mesma formação manteve-se em 2007. A equipa usou a nova Honda RC212V de 800cc, de acordo com as novas regras do MotoGP.

A nova moto não teve o sucesso esperado de imediato, mas no final da época começou a melhorar. Pedrosa conseguiu duas vitórias em corrida e terminou a temporada em segundo lugar, enquanto Hayden só conseguiu subir ao pódio algumas vezes e terminou a temporada oitavo.

Em 2008, Pedrosa e Hayden compunham a formação de pilotos, com Mike Leitner e Pete Benson como principais mecânicos de Pedrosa e Hayden, respectivamente, e Kazuhiko Yamano como team manager.

Durante a temporada, Pedrosa mudou para os pneus Bridgestone e foi colocada uma parede entre as garagens de Pedrosa e Hayden para evitar a partilha dos dados dos pneus. Um muro entre as garagens da mesma equipa foi inicialmente instituído por Rossi no início da época entre ele e o seu colega de equipa em Michelins, Jorge Lorenzo.

Em 2009, Pedrosa e Andrea Dovizioso foram os pilotos da equipa.

Stoner obteve o seu segundo título de MotoGP com a Honda Repsol

Em 2010, o Diretor de Equipa da HRC foi Kazuhiko Yamano, supervisionando todas as operações, incluindo as equipas de fábrica e equipas satélite. Toshiyuki Yamaji substituiu Yamano como Team Manager e dirigiu toda a equipa da Honda Repsol. Alberto Puig era o Chefe de Equipa de Pedrosa e Gianni Berti era o Team Manager do Dovizioso. Shinichi Kokubu foi o Diretor Técnico de Grande Prémio, supervisionando as seis máquinas RC212V no MotoGP.

Em 2011, Shuhei Nakamoto era o vice-presidente da HRC e dirigiu todas as equipas de MotoGP da Honda. Shinichi Kokubu foi Diretor Técnico, e Livio Suppo Diretor de Comunicação e Marketing da HRC.

Pedrosa, Dovizioso e Casey Stoner foram os pilotos da equipa. A equipa também teve patrocínio da PT Astra Honda Motor, através do seu One Heart. e Satu Hati. marcas.

Ao acabar todas as corridas no pódio, menos em Jerez, onde foi abalroado, e somando além disso 10 vitórias, Casey Stoner foi coroado Campeão de MotoGP mais uma vez no Grande Prémio da Malásia de 2011.

Em 2012, Pedrosa e Stoner continuaram a ser os pilotos da equipa. Em 2013, Pedrosa continuou a pilotar pela equipa enquanto Marc Márquez chegou como seu companheiro de equipa, com Livio Suppo como Diretor de Equipa.

Em 2013 Márquez venceu de novo e em 2014, tornou-se o piloto mais jovem a vencer dez corridas consecutivas em MotoGP. A equipa voltou a conquistar os patrocínios da Hart e Satu Hati que tinham saído em 2012.

Em 2015, Pedrosa e Márquez permaneceram na equipa, que entretanto começou a ser gerida por Alberto Puig.

A Red Bull, patrocinadora de longo prazo nos capacetes de pilotos como Hayden, Dovizioso ou Márquez, tornou-se um dos patrocinadores principais da equipa.

Lorenzo nunca se adaptou à RC231V

Jorge Lorenzo substituiu Dani Pedrosa, que se retirou da temporada de 2018 do MotoGP, e assinou com a KTM para um papel de piloto de testes nos anos seguintes.

Lorenzo assinou um sensacional contrato de dois anos com a Honda Repsol para ser piloto de fábrica até ao final da temporada de 2020, que muitos descreveram como um “Dream team”, dois Campeões Espanhóis na melhor moto na melhor equipa.

Porém, as dificuldades da Honda RCV, feita à volta da pilotagem selvagem e aparentemente fora de controlo de Márquez, não encaixaram na suavidade de Lorenzo e o Maiorquino teve uma época para esquecer, a andar na traseira do pelotão com medo de cair e anunciou a sua reforma no final de 2019 para ser substituído por Alex Márquez.

Dois Márquez com as cores da Honda Repsol parecia um sonho

A Honda Repsol acabou por renovar com Márquez para um período quase inédito de 5 anos, praticamente garantindo que Marc acabará a sua carreira na equipa, mas o mesmo não se pode dizer do seu irmão Alex, que sem nunca ter rodado uma volta em corrida, já se vê, ao que tudo indica, a ser substituído por Pol Espargaró para 2021…

Com 16 títulos de pilotos em 26 anos, a formação é, de longe, a equipa mais credenciada em MotoGP e, com Marc Márquez garantido, deverá permanecer como tal no futuro previsível…