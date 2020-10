Johann Zarco, piloto da Ducati Esponsorama, ficou surpreendentemente feliz com o seu décimo lugar na primeira de duas corridas de MotoGP em Aragón e explica porquê

Johann Zarco terminou em 10º lugar na pista do Motorland Aragón e isso depois de um sábado bastante complicado, que quase tinha acabado com a corrida do Francês de 30 anos.

À meta, Zarco ficou a apenas um segundo do candidato ao Campeonato do Mundo, Andrea Dovizioso em 7º:

“Foi um bom dia. Também tive um bom ritmo na corrida, quase que seria suficiente para o sétimo lugar”, disse o bicampeão mundial de Moto2 Zarco.

“Gostei da corrida. Consegui controlar a moto e os pneus muito melhor do que em todas as corridas anteriores.”

No final da corrida, Zarco teve outro duelo com Jack Miller, que teve de deixar ir.

“Desta vez pude usar a minha vantagem por trás. Com as boas temperaturas funcionou bem. Talvez possa aproveitar esta vantagem no próximo fim de semana. Normalmente tenho muita derrapagem traseira na moto, desta vez foi bom e também consegui controlar bem a moto na fase de travagem. Isso também pode ser útil no próximo fim de semana”, disse Johann.

Após reflectir, o Francês concluiu: “A Ducati não está totalmente no topo neste momento. Mas não estamos tão longe à linha de chegada. Se encontrarmos mais qualquer coisa, também poderemos lutar por uma boa posição entre os cinco primeiros. Mas no próximo fim de semana pode ser muito bom de novo de manhã. No domingo foi tudo melhor, com temperaturas mais agradáveis à tarde. Imediatamente tudo funcionou bem na moto e conseguimos andar mais ou menos normalmente. Ainda estou a aprender. Se tivermos as mesmas condições, acho que nem todos podem andar em 1:48 muitas voltas. Mas se conseguirmos afinar bem a Ducati, podemos manter os cinco primeiros.”

“Estou muito feliz pelo domingo, porque não me senti bem no sábado, perdi a confiança e não sabia como encontrá-la novamente. Mas agora, em melhores condições, as coisas correram melhor do que eu poderia desejar!”