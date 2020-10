Joam Mir colocou uma Suzuki à frente pela primeira vez desde que Kenny Roberts Jr. o fez em 2000 e foi vencer o Campeonato

20 anos depois, Mir ajudou a Suzuki a liderar novamente a corrida ao título de MotoGP, embora ainda nem tenha ganho uma corrida!

O espanhol está em primeiro a quatro corridas do fim em 2020, o primeiro piloto de fábrica de Hamamatsu a liderar desde Kenny Roberts Jr. em 2000…

Graças ao quinto pódio em sete corridas, Joan Mir ( Suzuki Ecstar) é o novo líder do Mundial de MotoGP de 2020.

O seu terceiro lugar no Grande Prémio de Aragón vê o espanhol suplantar Fabio Quartararo da Yamaha Petronas SRT na classificação geral, tornando-se o primeiro piloto da fábrica de Hamamatsu a liderar a corrida pelo título em 20 anos.

Apesar de não ter vencido um Grande Prémio desde o GP da Malásia de 2017, Mir está a seis pontos de qualquer outra pessoa na corrida, em posição espetacular para se sagrar campeão do Mundo de MotoGP de 2020, sendo de longe o piloto que marca mais pontos nas últimas 7 corridas.

No seu segundo ano na classe rainha, tem sido de longe o piloto mais consistente desde o seu pódio no GP da Áustria e, apesar dessa ilustre primeira vitória no MotoGP ainda lhe escapar, Mir é agora o principal candidato à coroa da classe rainha do motociclismo.

“Sim, foi muito positivo porque ganhámos pontos importantes para o Campeonato”, disse Mir, em conversa após a prova. O companheiro de equipa de Mir, Alex Rins, tornou-se o oitavo vencedor diferente em 2020 e terminou 2,6 segundos à frente do número 36, com Alex Márquez da Honda Repsol a provar exatamente porque foi feito piloto da Honda pela segunda vez em dois fins de semana ao terminar em 2º.

Só por esta razão, Mir não ficou muito contente com o 3º. Os pilotos de MotoGP nascem vencedores e apesar de ter esboçado um sorriso ao tornar-se no primeiro piloto da Suzuki a liderar um Campeonato desde Kenny Roberts Jr, Mir estava ligeiramente desiludido.

“Estou um pouco desapontado, honestamente, esperava um pouco mais na última parte da corrida, na primeira parte da corrida estive a salvar o pneu traseiro por ser um slick macio”, prosseguiu o campeão do Mundo de Moto3 de 2017.

“Depois tive alguns problemas com a parte esquerda do pneu macio, com estas temperaturas e estando atrás de alguns pilotos, tivemos alguns problemas. Não conseguimos perceber como usar este pneu de uma forma boa. Era esse o problema. Quero agradecer à equipa, à Michelin e a todos os que me ajudaram a fazer esta corrida. Hoje não era o nosso dia, mas estou feliz por estar aqui no pódio de novo.”

Pode não ter sido o dia de Mir ganhar, mas foi o seu dia de se tornar líder do Campeonato do Mundo de MotoGP pela primeira vez. Questionado sobre se isso muda a sua abordagem às últimas quatro corridas, Mir foi claro na sua resposta: não.

“Não vou mudar a forma de abordar as corridas, isto é certo. Vou continuar a trabalhar corrida a corrida, tentando obter o máximo de pontos possível, tentando obter a vitória em todos os GP. Depois, na última corrida, vamos olhar para o Campeonato e veremos onde estamos.”

Mir até pode reclamar a coroa de 2020 sem ganhar uma corrida, algo que todos os outros três já fizeram este ano.

A consistência tem sido a poção mágica que o levou ao 1º na classificação.

A Suzuki tem, indiscutivelmente, o pacote mais completo da grelha.

Com boa velocidade em curva, estabilidade, arranque e travagem, a GSX-RR tem estado em alta em praticamente todos os traçados esta temporada.

É importante que a Suzuki e Mir estejam agora em sintonia para as últimas quatro rondas da campanha, porque Rins está agora no banco de suplentes.

Um segundo ataque do MotorLand Aragón enfrenta agora o novo líder do Campeonato, e outro pódio seria muito bom.

Porém, é a vitória que o jovem de 23 anos quer. Para isso, Mir e a fábrica de Hamamatsu têm de aterrar a correr e resolver os problemas na segunda metade da corrida de que Mir falou? Não teremos de esperar muito para descobrir!