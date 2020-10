Crutchlow teve um Aragón assim-assim, acabando 8º depois de problemas de embraiagem, mas não hesitou em elogiar o resultado de Alex Márquez

Problemas de embraiagem puseram fim à hipótese de um bom resultado da excelente posição inicial de Cal Crutchlow, que estava de volta à primeira fila pela primeira vez desde Austin em 2019.

O Inglês elogiou incondicionalmente a prestação do seu sucessor na Honda LCR.

Cal Crutchlow foi atrapalhado no início da corrida, o que não se deveu apenas à falta de um dispositivo de arranque, como explicou depois:

“Infelizmente tivemos um problema na volta de aquecimento, a embraiagem cortou. Descia pela reta de trás e quando quis mudar para sexta, as rotações dispararam. Foi quando entendi que a embraiagem estava a patinar. Depois fiz figas para que tudo corresse bem e entrei na grelha. Mas estive perto de entrar nas boxes e mudar para a segunda moto.”

Em vez disso, o piloto da LCR optou por uma estratégia diferente: “Claro que não queria fazer um arranque normal na grelha, porque isso teria aquecido a embraiagem ainda mais, o que me teria metido em grandes sarilhos. Assim, é claro, fui ultrapassado. Nas três primeiras voltas, a embraiagem patinava em todas as fases de aceleração, de curva a curva, na reta de trás…

Como tal, é claro, não se pode ultrapassar ninguém. Depois, ao fim de três voltas a descansar a embraiagem, já só tinha o problema quando mudava da quinta para sexta na reta de trás do circuito. Mas é claro que não podes lutar assim. À sexta volta parou de patinar e pude começar a atacar, mas nessa altura era apenas 12º.

Até acho que fiz um bom trabalho em subir até 8º. Lutei, não tive mau ritmo, mas parei de subir quando cheguei às Ducati., não podia ultrapassá-los.”

À laia de conclusão, o pai de família de 34 anos, que continua sem emprego em 2021, disse: “Dei o meu melhor hoje. Estou feliz com a forma como conduzi, e também estou feliz com a forma como lidei com o problema no início. Mas também estou desiludido porque acredito que poderíamos ter tido um bom resultado se tivéssemos começado na frente.”

O braço, entretanto, não causou problemas maiores ao britânico: “Não foi fantástico, mas está bem. Os meus tempos de volta não foram maus no final. O problema é que os meus tempos por volta não eram melhores porque fui parado pelos tipos dos foguetes vermelhos à minha frente. Mas acho que fiz um bom trabalho. Se olharem para o sítio de onde vim e para onde acabei, não foi assim tão mau”, disse sobre o seu resultado final de oitavo.

As coisas correram bem melhor para o rookie da Honda Repsol, Alex Márquez, que foi segundo, no pódio pela segunda vez consecutiva:

“O Alex foi inacreditável hoje. Um resultado fantástico para ele, para a equipa e para a Honda. Como pilotou, como passou pelos outros, foi inacreditável nas primeiras voltas. Se olharmos para qualquer corrida deste ano, nas primeiras voltas ele é ótimo. E claro que tinha ritmo para o fazer, não é que tenha tido um grande arranque e depois não conseguisse manter o ritmo. Teve um grande começo e foi capaz de conduzir a um ritmo melhor do que qualquer outra pessoa em campo. Ele simplesmente andou muito bem!”, elogiou Cal o seu sucessor na equipa LCR.

Do seu atual companheiro de equipa, Takaaki Nakagami, disse: “O Taka estava na minha área. No entanto, conseguiu ultrapassar a Ducati mais adiante e por isso conseguiu afastar-se. Não consegui encontrar caminho para os passar porque eles não cometeram um erro e bloquearam-me até ao fim.”

Na próxima semana, Crutchlow espera melhorar na corrida. “Mas não se pode fazer um trabalho muito melhor do que o Alex fez hoje”, acrescentou.